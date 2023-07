Wyraźny spadek wartości LG Energy Solution z powodu prognoz i wyników

Akcje LG Energy Solution (LGES) mocno tanieją w czwartek na południowokoreańskiej giełdzie z powodu rozczarowanie wynikami kwartalnymi i prognozami spółki, informuje Reuters.

LG Energy Solution, właściciel znajdującej się pod Wrocławiem największej w Europie fabryki akumulatorów do aut ostrzegł, że boryka się z problemem słabszego niż oczekiwał popytu na samochody elektryczne w Europie i Chinach.

fot. Bloomberg

- Spodziewamy się, że otoczenie rynkowe w drugiej połowie roku nie będzie łatwe – powiedział Lee Chang-sil, prezes LGES.

Zauważył, że szczególnie w Europie sprzedaż aut elektrycznych słabnie z powodu trudności gospodarczych, szczególnie wysokiej inflacji. Rynek USA jest jedynym, gdzie nie obniżono prognozy sprzedaży.

LGES miał w minionym kwartale 461 mld wonów (363 mln USD) zysku operacyjnego. Choć to duża poprawa wobec 196 mld wonów rok wcześniej, to znacznie poniżej prognozy spółki, która zapowiadała zwiększenie zysku do 612 mld wonów. Analitycy byli jeszcze większymi optymistami, przewidując 641 mld wonów zysku operacyjnego.

Reuters zwraca uwagę, że rozbieżność oczekiwań i osiągniętego zysku to skutek jednorazowego kosztu wysokości 151 mld wonów poniesionego przez LGES z powodu konieczności wymiany wadliwych akumulatorów w autach Bolt koncernu General Motors.

Akcje LGES tanieją obecnie o 6,7 proc. na giełdzie w Seulu.