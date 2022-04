Wyraźny spadek zapasów ropy naftowej w USA

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej zakończyła się neutralnie. Mimo utrzymującej się przez wiele godzin presji na spadek cen tego surowca, pod koniec sesji umocniła się strona popytowa. Pewnym wsparciem dla notowań ropy naftowej były dane dotyczące zapasów tego surowca w Stanach Zjednoczonych.

Tamtejszy Departament Energii podał bowiem w swoim cotygodniowym raporcie, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA spadły aż o 8,02 mln baryłek do poziomu 413,7 mln baryłek. Ten wynik stoi w kontraście nie tylko do oczekiwań (które zakładały wzrost zapasów), lecz także do poprzedniego odczytu (wzrostu zapasów o ponad 9 mln baryłek).

Istotna zniżka zapasów ropy naftowej w USA to przede wszystkim rezultat istotnego wzrostu eksportu do Europy. Eksport ropy naftowej z USA w poprzednim tygodniu wzrósł do 4,3 mln baryłek dziennie, co jest najwyższym wynikiem od marca 2020 r. Z kolei import spadł do najniższych poziomów od 2021 r. Sytuacja ta jest konsekwencją wojny w Ukrainie, która sprawiła, że wiele państw świata ogranicza import ropy naftowej z Rosji. Dostawy z tego kraju jak najszybciej chce ograniczyć m.in. Unia Europejska, która obecnie aktywnie poszukuje dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. Tymczasem Stany Zjednoczone są jednym z niewielu państw, które są w stanie relatywnie szybko zwiększyć produkcję i eksport ropy – aczkolwiek warto pamiętać, że nie są one w stanie wypełnić potencjalnej luki po dostawach Rosji. Co ważne, zapasy ropy naftowej w USA zniżkowały nawet mimo uwolnienia części strategicznych rezerw ropy w USA (4,7 mln baryłek w poprzednim tygodniu) oraz wzrostu produkcji ropy naftowej w USA do poziomu 11,9 mln baryłek dziennie, najwyższego od maja 2020 r.