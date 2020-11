Wyrównany wynik wyborów w USA

Świat żyje wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie doniesienia wskazują na wyrównany wyścig, a na kluczowe rozstrzygnięcia niestety trzeba będzie poczekać.

Napływające wyniki mogą być mylące. Przemawiają za tym względy techniczne. Otóż stany z tzw. pasa słońca jak Floryda, Karolina Północna czy Teksas najpierw podają wyniki wyborów korespondencyjnych (które mogą faworyzować Bidena), a dopiero później ogłoszą wyniki z głosowania dokonanego osobiście (tu już Trump może liczyć na poprawę względem głosowania korespondencyjnego). Inaczej będzie w przypadku północy, a więc Michigan, Pensylwanii i Wisconsin, gdzie z procesowaniem napływającej korespondencji trzeba było poczekać do dnia wyborów.

W kluczowych trzech stanach czyli Florydzie, Georgia i Północnej Karolinie prowadzi Trump, co daje mu szansę na reelekcję. Choć w przewagę głosów elektorskich posiada jeszcze Biden i to ona ma wciąż większe szanse na wygraną, to jednak przebieg nocy wyborczej nie wskazuje na szybkie ogłoszenie wyników plebiscytu, co nie jest dobrą informacją dla rynków finansowych i ryzykownych aktywów. Prawdopodobnie będziemy musieli dłużej poczekać na wyniki z Pensylwanii, Georgii, Michigan i Wisconsin. Na wynik wyborów w Pensylwanii wpływ może może znaczący udział głosów oddanych na kandydata Libertarian Jo Jorgensena. W trakcie poprzednich wyborów Demokraci w podobny sposób nie zyskali tu poparcia.

Rynki na napływające dane reagują tak, jakby były wyczulone na nie tyle na sam wynik, ale jego "jakość". Po fali wzrostów na kontraktach indeksowych i osłabieniu dolara przyszła pora na umocnienie dolara i spadek kontraktów indeksowych, gdy okazywało się, że wynik może być bardziej wyrównany. Brak jednoznacznego wyniku kreuje warunki do jego kontestowania. Trump już zapowiada na Twitterze ogłoszenie zwycięstwa ("A big win!") oraz ponawia zastrzeżenia co do liczenia głosów, które dopiero za pośrednictwem poczty mają dotrzeć do lokali wyborczych.

Taka postawa kreuje obawy, że sprawia, że po godzinie 7:00 polskiego czasu kontrakty indeksowe oddalają się od swoich szczytów i wracają do poziomu z wczorajszej końcówki dnia. Para EURUSD znajduje się na poziomie 1.1650 po zmienności wynoszącej 150 pips. Ruchy na dolarze nie przeszkadzają za to cenie ropy. WTI wyceniana jest po 38.5 dolarów za baryłkę, a zatem wciąż pod oporem na 39, ale mimo wszystko nadal blisko. Cena złota znajduje się przy poziomie 1900 dolarów za uncję. Nadal nie poradziła sobie z poziomem oporu w postaci ostatniej konsolidacji.

Na rynkach azjatyckich przeważa kolor zielony. W Japonii Nikkei po dziennej przerwie nadrabia straty. Indeks z Tokio wyznacza nowe maksima trendu, który ma swój początek przy marcowym dołku. W Hong-Kongu i Chinach dyskutowaną wiadomością jest zawieszenie IPO Ant Group raptem dwa dni przed planowanym terminem. Alibaba traci na wartości 8 proc.

A co poza wyborami? Dziś mamy dzień publikacji wskaźników usługowych PMI. Zarówno wskaźnik dla Chin, jak i Indii okazały się lepsze od oczekiwań. Przed południem poznamy wartości wskaźników dla głównych krajów europejskich oraz dla samej strefy euro i Wielkiej Brytanii. Po południu pojawi się amerykański raport ADP, który nam przypomina, że w tym tygodniu czeka nas jeszcze publikacja danych o stanie rynku pracy w USA. Chwilę później poznamy dane o wielkości deficytu w amerykańskim bilansie handlowym, a przed 16:00 opublikowana zostanie wartość wskaźnika PMI dla usług i chwilę później wskaźnika ISM dla usług w USA.