Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanych polskich firm

Best Managed Companies Poland to program wyróżniający polskie firmy prywatne, które dzięki najlepszym standardom zarządzania osiągają konkurencyjne wyniki biznesowe.

Tytuł Najlepiej Zarządzanej Firmy (Best Managed Company) jest wyrazem uznania dla kultury organizacyjnej, sukcesów operacyjnych i ducha przedsiębiorczości. Prowadzone w ramach programu warsztaty umożliwiają uczestnikom poznanie standardów zarzadzania najlepszych zachodnich firm i porównanie z własnymi. Podczas gali finałowej pierwszej polskiej edycji plebiscytu, która odbędzie się już 8 czerwca, dowiemy się, czym wyróżniają się najlepiej prowadzone biznesy prywatne w Polsce.

Społeczność wyznaczająca standardy

Każdego roku tysiące firm prywatnych na całym świecie biorą udział w autorskim plebiscycie Best Managed Companies, zainaugurowanym w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie. Uczestnicy poddawani są drobiazgowej weryfikacji, ich kompetencje, procesy i strategia są skrupulatnie analizowane, z naciskiem na wymiar praktyczny i w odniesieniu do najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw prywatnych na świecie.

Plebiscyt BMC jest prowadzony w 43 krajach, m.in. w USA, Kanadzie, Argentynie, Chile, Szwecji, Danii, Norwegii, Belgii, Holandii, Irlandii, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Włoszech, Indiach, Nowej Zelandii czy Malezji. Kolejne rynki są zainteresowane wdrożeniem – już niedługo wystartuje on także m.in. we Francji oraz na Węgrzech, a w dalszej przyszłości również na Słowacji, w Rumunii, Azerbejdżanie oraz na Bliskim Wschodzie i w RPA.

8 czerwca odbędzie się finał pierwszej polskiej edycji plebiscytu, podczas którego będzie można się dowiedzieć, jakie cechy wyróżniają najlepiej prowadzone biznesy prywatne w Polsce. Nadrzędnym celem programu jest wyłonienie i nagrodzenie polskich podmiotów, które dołączą do światowej czołówki najlepiej zarządzanych firm prywatnych, tworząc wspólnie społeczność BMC wyznaczającą najwyższe standardy menedżerskie.

– Best Managed Companies to cieszący się uznaniem na całym świecie unikalny, prestiżowy plebiscyt skierowany do firm prywatnych. W ramach starannie i niezależnie prowadzonego procesu kwalifikacyjnego oceniamy w nim ogólne wyniki zgłoszonych przedsiębiorstw, zasady ich ładu korporacyjnego, obowiązującą strategię, skalę innowacyjności oraz prowadzoną politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co istotne, patrzymy na aspekty znacznie wykraczające poza same wyniki finansowe i doceniamy wkład pracy całej organizacji – mówi Iva Georgijew, partner Deloitte, przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe i członkini jury polskiej edycji plebiscytu BMC. W jury znaleźli się także: Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy, FBN Poland; prof. Izabela Koładkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego; dr Adam Kowalik, Uniwersytet SWPS; Marek Piechocki, właściciel LPP S.A.; Piotr Voelkel, założyciel, Grupa VOX; Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu, Bank Pekao S.A.

Praktyczne warsztaty

Dzięki temu, że wnioski płynące z plebiscytowej oceny mogą się okazać przydatne w prowadzeniu dalszej codziennej działalności operacyjnej, dla wielu przedsiębiorców już samo zgłoszenie się do konkursu oznacza wymierne korzyści. Co więcej, ogromną wartością dla polskich przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z warsztatów, przeprowadzonych przez ekspertów Deloitte, zgodnie z metodologią opracowaną przez Deloitte Private w Kanadzie.

Warsztaty przeprowadzone w ramach Best Managed Companies Poland umożliwiły uczestnikom programu poznanie i porównanie realnych standardów zarządzania w Polsce z tymi zachodnimi. Nie chodzi jednak o wymuszone dopasowanie polskich przedsiębiorstw do metodologii wypracowanej na Zachodzie, ale o możliwość spojrzenia z innej perspektywy na styl zarządzania obowiązujący w firmie. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się, co można poprawić w sposobie zarządzania, jakie podejście kontynuować, a z czego powinni zrezygnować i czego unikać. Mogli też sprawdzić, czego potrzebują, aby dalej się rozwijać i sprostać rosnącym oczekiwaniom czy wyzwaniom konkurencji, z którymi mogą zetknąć się w przyszłości, gdy będą chcieli poszerzać skalę działalności lub wchodzić na inne rynki.

– Z tego zderzenia różnych praktyk i perspektyw płyną niezwykle ciekawe wnioski. Polskie firmy prywatne rozwijają się dynamicznie, łatwo adaptują się do zmieniających się okoliczności, potrafią szybko zwietrzyć szanse rynkowe. Takich doświadczeń nie mają podmioty zachodnie. Kryzysy i zagrożenia skoncentrowały się na polskim rynku w stosunkowo krótkim czasie, co pozwoliło na zdobycie większej odporności. Firmy Europy Centralnej szybciej dojrzewały, podczas gdy zachodnie miały czas na spokojne planowanie, w bardziej przyjaznych warunkach – mówi Krzysztof Gil, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Deloitte Private w Polsce.

Pierwsza edycja Best Managed Companies Poland to historia krajowej przedsiębiorczości prywatnej w pigułce, pokazująca, że polskie firmy okazały się niezwykłe dojrzałe. Ich właściciele do perfekcji opanowali sztukę dostosowania się i szybkiego podejmowania decyzji, bo to stanowiło stały element ich działalności w ciągu ostatnich 30 lat. Stosowane style zarządzania, wypracowane indywidualnie, unikatowe i specyficzne dla każdej firmy z osobna sprawiły, że każda musiała zbudować swój rodzaj odporności, wydajności czy innowacyjności.

– Właściciele firm rodzinnych zakładają i rozwijają biznes z myślą o przekazaniu go kolejnemu pokoleniu. Istotą konkursu BMC jest udział w nim właśnie firm prywatnych i rodzinnych. Dzięki niemu mają szansę porównać swoje wypracowywane przez lata podejście do kwestii zarządzania z najlepszymi praktykami ze świata oraz ulepszać kompetencje i umiejętności menedżerskie z myślą o przyszłych pokoleniach – mówi Dariusz Duma, dyrektor wykonawczy, FBN Poland.

Kryteria nie tylko finansowe

Zgłaszające się przedsiębiorstwa są oceniane z wykorzystaniem kryteriów dotyczących czterech obszarów efektywnego zarządzania, decydujących o tym, czy kwalifikują się one do miana Best Managed Company. Są to: strategia, zasoby i innowacyjność, kultura i zaangażowanie oraz nadzór właścicielski i finanse.

Najlepiej zarządzane firmy posiadają formalną metodologię tworzenia strategii i dbają o to, aby uwzględniała ona potrzeby wszystkich interesariuszy. Mają też właściwe systemy opomiarowania wspomagające jej egzekucję. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych informacje o strategii są przekazywane w sposób klarowny i spójny.

Aby starać się o zdobycie tytułu BMC, firmy powinny budować unikalne kompetencje zespołów i dysponować w tym obszarze zasobami wspierającymi realizację przyjętej strategii. Muszą być nastawione na osiągnięcie celów oraz koncentrować się na produktywności i innowacyjności. Takie przedsiębiorstwa prowadzą przemyślaną rekrutację kompetentnej kadry, niezbędnej do wdrożenia przyjętego modelu biznesowego i strategii.

Kolejnym kryterium uprawniającym do miana najlepiej zarządzanej firmy jest dbałość o rozwój bogatej kultury organizacyjnej. Reprezentując spójne wartości i wysoki poziom zaangażowania, aktywnie podnoszą kwalifikacje swoich pracowników i kadry kierowniczej, oferują złożony system wynagradzania. Nie zapominają też o tworzeniu przyjaznej kultury zapobiegającej wykluczeniu oraz zapewniają długotrwałe zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Dla oceniających istotny jest też sprawny system nadzoru właścicielskiego, efektywnie wykorzystujący kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do oceny działalności firmy. Muszą one zarządzać finansami w sposób zapewniający wzrost przychodów, poprawę marży operacyjnej i zwiększenie wydajności aktywów, dbając o bilans wskazujący na dobrą kondycję finansową.

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER MERYTORYCZNY