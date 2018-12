Wysoka zmienność w końcówce roku

Końcówka roku charakteryzuje się podwyższoną zmiennością na rynkach finansowych.

Na zagranicznych rynkach akcji widać próbę odreagowania ostatnich silnych spadków, natomiast waluta amerykańska pozostaje nieco słabsza w wyniku nierozwiązanej kwestii finansowania rządu federalnego. Nie zmienia to jednak faktu, że w całym czwartym kwartale 2018 roku dominują słabe nastroje i niepewność, która hamuje apetyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa. Z pewnością humoru nie poprawiają także prognozy wskazujące na spowolnienie globalnej gospodarki w przyszłym roku. W tym kontekście ważny jest rozwój wydarzeń na linii USA – Chiny, gdyż wojna handlowa może odcisnąć poważne piętno na światowej koniunkturze.



Indeks dolara kieruje się dziś ponownie w okolice 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej, która w grudniu dobrze zadziałała jako bariera dla strony podażowej na tym instrumencie. Istnieje spore ryzyko, że waluta amerykańska nie będzie w stanie utrzymać swojej siły, gdyż silna przecena na rynkach akcji i pogorszenie się warunków finansowania w ostatnim okresie na skutek wzrostu stóp procentowych mogą wywierać presję na Fed, by zmienić retorykę na bardziej gołębią w obliczu braku rosnącej inflacji. Niezmiennie krytykiem działań amerykańskiego banku centralnego pozostaje Donald Trump, który nieprzychylnie patrzy na skalę wzrostu kosztu pieniądza pod przewodnictwem Powell’a.



Na rynku krajowym złoty utrzymuje się w zakresie wahań. EUR/PLN testował dziś ponownie okolice okrągłego poziomu 4,3000, jednakże aktualnie notowania utrzymują się poniżej tego poziomu. Słabszy sentyment do dolara doprowadził do pogłębienia spadków na parze USD/PLN, która powróciła w okolice 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Polska waluta będzie pozostawała pod wpływem globalnych nastrojów rynkowych.



USD/PLN

USD/PLN pogłębił dzisiaj spadki i para ponownie oddaliła się od 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej. Kurs w listopadzie i grudniu wybronił strefę oporu w rejonie 3,8110/30 w postaci maksimów lokalnych, co przełożyło się na powrót do spadków. Z technicznego punktu widzenia ponowne zejście poniżej 100-okresowej średniej EMA w skali D1 może przyczynić się do pogłębienia spadków w rejon 3,7285, gdzie znajdują się lokalne dołki z XI-XII.2018 roku.



EUR/USD



EUR/USD testuje ponownie opór w rejonie 100-okresowej średniej EMA w skali D1 oraz geometryczny poziom wynikający z 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 1,1814. W obliczu nieco słabszego dolara para może podjąć próbę powrotu w okolice górnego ograniczenia zakresu wahań w okolicy 1,1500/50. Silnym wsparciem pozostają okolice okrągłego poziomu 1,1300.