Wysokie rentowności obligacji znów zaszkodziły Wall Street

Choć czwartkowa sesja rozpoczęła się optymistycznie, jednak stopniowo nastroje ulegały pogorszeniu spychając w końcu indeksy pod kreskę. Ostatecznie przecena okazała się spora. Indeks największych blue chipów Dow Jones IA tracił na finiszu 105 proc. Wskaźnik szerokiego rynku S&P500 zniżkował o 1,48 proc. zaś technologiczny Nasdaq spadał aż o 2,07 proc.

W czwartek poznaliśmy najnowsze dane z rynku pracy. Liczba tzw. nowych bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu symbolicznie, co wskazuje na lekkie wyhamowanie tendencji, ale równocześnie podkreślając bardzo dobrą kondycję tego segmentu. Daje to asumpt władzom monetarnym do bardziej zdecydowanych działań w celu zaostrzenia polityki i podwyżki stóp. To coraz bardziej jastrzębie nastawienie Fed, po raz kolejny potwierdzili dzisiaj dwaj czołowi przedstawiciele amerykańskiego odpowiednika banku centralnego Charles Evans z chicagowskiego oddziału Banku Rezerw Federalnych i szef Fed Jerome Powell. Jednoznacznie obaj dali do zrozumienia, że 50-cio punktowa podwyżka kluczowej stopy jest jak najbardziej możliwa podczas majowego posiedzenia FOMC.

Zdaniem części obserwatorów rynku, silna presja inflacyjna może doprowadzić do tego, że Fed może potrzebować podwyżek stóp powyżej szczytowego zakresu 3,25 do 3,50 proc., który jest obecnie wyceniany na rynkach za rok.

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły wzdłuż całej krzywej, przy czym w przypadku 2-latek, najmocniej zależnych od wysokości stóp procentowych, zyski wzrosły aż o 15 punktów bazowych do 2,73 proc.

Na rynku surowcowym znów zdrożała ropa. Było to między innymi wynikiem napływu informacji, że Unia Europejska opracowuje plan odejścia od rosyjskiej ropy. Taniało z kolei złoto, któremu – jak i akcjom – szkodził wzrost rentowności długu. W rezultacie jego wycena zeszła do najniższego poziomu od dwóch tygodni.

Uwagę handlujących w dużej mierze przykuwają spółki raportujące swoje wyniki kwartalne. Tak było m.in. w przypadku Tesli. Akcje amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych drożały po tym, jak pochwalił się on rekordowym zyskiem i zapowiedzi założyciela i dyrektora generalnego koncernu Elona Muska, że produkcja powinna mocno rosnąć przez dalszą część roku.