Wyższe prognozy podwyżki stóp w USA, Citigroup nie wyklucza 100 pkt. bazowych

Piątkowy raport z rynku pracy w lipcu skłonił szereg instytucji do podwyższenia prognoz wielkości podwyżki stóp procentowych w USA we wrześniu, informuje Bloomberg.

W piątek poinformowano, że gospodarka dodała w lipcu 528 tys. miejsc pracy poza rolnictwem. Oczekiwano 250 tys. Stopa bezrobocia spadła najniżej od pięciu dekad. Nasiliło to oczekiwania, że zaskakująco dobra sytuacja na rynku pracy może skłonić Fed do kontynuacji agresywnych podwyżek stóp we wrześniu. Na dwóch ostatnich posiedzeniach podniósł je każdorazowo o 75 pkt. bazowych.

Ekonomiści Michael Feroli z JP Morgan i Derek Tang z LH Meyer podwyższyli prognozy dotyczące podwyżki stóp przez Fed na posiedzeniu we wrześniu z 50 pkt. do 75 pkt. bazowych. Analitycy Evercore uważają natomiast, że bank centralny zdecyduje się na dodatkową podwyżkę stóp o 25 pkt. bazowych w tym roku, co spowoduje, że w grudniu główna będzie wynosić 3,75 proc. Ekonomiści Citigroup uważają, że raport z rynku pracy, wskazujący także na wzrost wynagrodzeń, spowoduje iż podwyżka stóp o 75 pkt. bazowych we wrześniu jest już bardzo prawdopodobna oraz zwiększa szansę kolejnych „super dużych podwyżek”. - Nasz bazowy scenariusz to nadal podwyżka o 75 pkt. bazowych we wrześniu, ale nie bylibyśmy zaskoczeni podwyżką o 100 pkt. bazowych jeśli inflacja bazowa okaże się wyższa niż jest to oczekiwane – napisali w raporcie. W środę opublikowane zostaną dane o inflacji w lipcu. Oczekiwany jest jej spadek do 8,7 proc. w ujęciu rocznym z 9,1 proc. w czerwcu. Inflacja bazowa ma jednak wzrosnąć do 6,1 proc. z 5,9 proc. w czerwcu.

