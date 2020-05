Wyższe temperatury powietrza w USA szansą dla byków na rynku gazu

Notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych dzisiaj przyspieszyły ruch w górę. Cena tego surowca rano sięgnęła już okolic 2,10 USD za mln BTU, docierając tym samym do najwyższego poziomu od połowy stycznia bieżącego roku.

Wsparciem dla strony popytowej na rynku gazu ziemnego w USA są zapowiedzi wyższych temperatur powietrza we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. To może zwiększyć popyt na gaz ziemny w celach klimatyzacji pomieszczeń, jednak ten efekt może być dość łagodny, ponieważ prawdopodobnie w wielu miejscach nie będzie na tyle gorąco, aby klimatyzacja była potrzebna. Na razie do lata w USA pod kątem temperatur jest wciąż daleko, więc zwyżka cen gazu może nie utrzymać się na długo.