Wyzwania i szanse branży logistycznej w Polsce

Rynek logistyczny okazał się odporny na wstrząsy gospodarcze wywołane wydarzeniami na świecie w ciągu ostatnich trzech lat. Eksperci prognozują ciągły rozwój logistyki w Polsce.

Ubiegły rok nie był najłatwiejszy dla sektora logistycznego. Rosnąca inflacja, spowodowana m.in. cenami energii, oznaczała znaczący wzrost kosztów dla deweloperów, a spowolnienie gospodarcze przekładało się na spowolnienie wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne. Rynek znalazł sobie jednak nowe ścieżki, którymi konsekwentnie zmierza do dynamicznego rozwoju. O zmianach, które przyniosły branży ostatnie lata, najważniejszych kierunkach rozwoju i prognozach na przyszłość, podczas debaty „TOP trendy w logistyce” zorganizowanej przez „Puls Biznesu”, rozmawiali: Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte, oraz Jarek Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

Wzrost wolniejszy, ale stabilny

Przez trzy ostatnie lata branża logistyczna ulegała istotnym przemianom. Pandemiczne restrykcje w zakresie transportu towarów, zerwane łańcuchy dostaw oraz późniejsze wyzwania spowodowane wojną w Ukrainie wpłynęły na funkcjonowanie całego sektora.

Jak zauważył Dominik Stojek, część trendów, które w ciągu ostatnich trzech lat zaistniały w logistyce, widoczna była już wcześniej, a wydarzenia rozgrywające się na świecie jedynie je przyspieszyły.

– Rynek e-commerce istniał od lat, tylko był dużo mniejszy. Magazyny last mile to także nie był nowy format, ale przed trzema laty dopiero raczkował. W wyniku pandemii i gwałtownego rozwoju e-commerce okazało się, że jest on o wiele bardziej potrzebny i poszukiwany przez klientów, niż to było wcześniej – wymieniał partner Deloitte.

Jarek Wnuk dyrektor zarządzający Accolade w Polsce W perspektywie kolejnych miesięcy spodziewam się unormowania czynników makroekonomicznych, czyli obniżenia inflacji, a co za tym idzie, obniżenia stóp procentowych. To może dać dodatkowy zastrzyk energii do rozwoju całego rynku, w tym także rynku logistycznego. Ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i wzrost przewidywalności rynku pozytywnie wpłynie na plany rozwojowe biznesu.

Gwałtowny wzrost sprzedaży internetowej pociągnął za sobą dynamiczny rozwój usług logistycznych. Rynek rósł, ale zmieniała się także charakterystyka jego użytkownika.

– Deweloperzy zaczęli szukać najemców, którzy dostarczają na bliższe odległości. Dzięki temu zwiększyło się zainteresowanie mniejszymi działkami, nie tylko dużymi przestrzeniami – mówił Michał Sztybel.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że ten dobrze rozpędzony wagonik trochę wyhamował.

– Napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła trendy inflacyjne. Wzrosły stopy procentowe w bankach, a co za tym idzie, koszty finansowania bankowego, co spowodowało zmniejszenie opłacalności projektów deweloperskich. Koszty budowy i najmu powierzchni magazynowych czy produkcyjnych również zwiększyły się w dość istotny sposób w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Malejący poziom konsumpcji przełożył się z kolei na zmniejszoną aktywność gospodarczą niektórych najemców, w związku z czym widzimy pewne osłabienie zainteresowania powierzchniami magazynowymi w Polsce – referował Jarek Wnuk.

Wiceprezydent Bydgoszczy uspokajał, że chociaż rozwój rynku deweloperskiego zwolnił tempo, nie oznacza to stagnacji ani braku nowych inwestycji.

Michał Sztybel zastępca prezydenta Bydgoszczy To, co zmienia się w ostatnim czasie, to podejście inwestorów do przyszłych przedsięwzięć. Coraz rzadziej dochodzi do transakcji spekulacyjnych. Nowe inwestycje planowane są pod konkretnego klienta w wieloletniej perspektywie. Dzięki temu zyskujemy stałych partnerów i stabilizację. Trzymamy kciuki, aby sytuacja rozwijała się w tym kierunku, bo każdy inwestor to miejsca pracy, ale także wpływ do budżetu miasta, dzięki czemu możemy realizować zadania dla mieszkańców.

– Tym, co zauważamy, jest dużo większa ostrożność przy podejmowaniu decyzji. Wzrost nakładów inwestycyjnych, spowodowany m.in. rosnącymi kosztami pracy czy energii, powoduje, że deweloperzy bardzo szczegółowo przeliczają opłacalność każdej umowy. Niemniej zainteresowanie terenami, które przygotowaliśmy pod inwestycje, cały czas się utrzymuje – przekonywał Michał Sztybel.

Ekspert z Deloitte również nie widzi powodów do niepokoju.

– Zainteresowanie branżą wśród zagranicznych inwestorów cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Logistyka jest uznawana obecnie za jedną z najbardziej bezpiecznych klas aktywów. Dlaczego? Ponieważ zawsze będzie potrzebna. Magazyny będą niezbędne, jeśli dalej będzie rosnąć rynek e-commerce, ale potrzebują ich także sklepy tradycyjne, nie wspominając o ogromnym zapotrzebowaniu na nowe powierzchnie, które będą konieczne w przypadku utrzymującego się trendu nearshoringu – zapewniał Dominik Stojek.

Nearshoring to szansa

Najistotniejsze zmiany na rynku logistycznym są konsekwencją przyspieszenia procesów deglobalizacyjnych. Utrudnienia w utrzymaniu ciągłości produkcji, które były w czasie pandemii codziennością wielu przedsiębiorców, i tygodniowa blokada Kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given uświadomiły europejskim firmom, że muszą uniezależnić się od transportu ze znacznych odległości. Potrzeba skrócenia łańcuchów dostaw zaowocowała nowymi trendami gospodarczymi: nearshoringiem, friendshoringiem i reshoringiem, które summa summarum sprowadzają się do jednego – dywersyfikacji lokalizacji zakładów produkcyjnych i przeniesienia produkcji podzespołów bliżej fabryk, na teren Europy. Te tendencje będą decydowały o kształcie nowego rynku logistycznego w najbliższej przyszłości, a Polska ma szansę zająć na europejskiej mapie przestrzeni magazynowych znaczącą pozycję.

Dominik Stojek partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte Trendem, który będzie bardzo silny w przyszłości, a w zasadzie stanie się standardem, będą zielone magazyny. Myślę też, że Polska wciąż będzie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków, jeżeli chodzi o lokalizację czy to produkcji, czy logistyki w Europie.

– Trend nearshoringu dotyczy całej Europy, dlatego też firma Accolade podjęła decyzję o rozwoju w krajach Europy Zachodniej, takich jak Hiszpania, Holandia czy nawet Niemcy. Ale to Europa Centralna, w tym Polska, spełnia wszystkie warunki, żeby przejąć zadania związane z jego obsługą. Po pierwsze, mamy dostęp do dużej liczby wykwalifikowanej kadry, która jest cały czas relatywnie tańsza niż w krajach Europy Zachodniej. Po drugie, mamy fantastyczną lokalizację, która sprawia, że produkcja i dystrybucja z terenu Europy Centralnej, a w szczególności Polski, do Europy Zachodniej jest ułatwiona – powiedział dyrektor zarządzający Accolade.

Oczywiście nie my jedyni mamy ambicje, aby zostać hubem logistycznym Europy. Konkurują z nami wszystkie kraje europejskie, szczególnie zaś państwa z naszego regionu. Węgry, Rumunia, Słowacja czy Czechy są bardzo skuteczne w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. Coraz aktywniej zabiegają o inwestycje także kraje bałkańskie. Czym Polska wyróżnia się na ich tle?

– Polska może konkurować z innymi państwami regionu w kilku różnych obszarach. Przede wszystkim jest u nas taniej pod względem kosztów zarówno wynajmu powierzchni, jak i pracy. Chociaż stawki czynszów poszły w ostatnim roku w górę o ponad 20 proc., nadal jesteśmy najtańszą lokalizacją w okolicy i jedną z najtańszych w całej Europie w ogóle. Do tego, w porównaniu z naszymi sąsiadami, mamy nadal relatywnie dużą dostępność gruntów pod projekty logistyczne – przekonywał Dominik Stojek. – Mamy także większą populację, i co za tym idzie, dostęp do większej liczby pracowników. Kolejna rzecz, która plasuje nas bardzo wysoko, to świetnie rozwinięta infrastruktura drogowa. Wszyscy pamiętamy polskie realia komunikacyjne jeszcze 30 lat temu, a dzisiaj sieć nowoczesnych autostrad i dróg szybkiego ruchu jest w Polsce dużo lepiej rozwinięta niż u naszych południowych sąsiadów. Polska wpisuje się w europejskie trendy dla rynku logistycznego, ale przy tym mamy dużo małych przewag, które sprawiają, że jesteśmy bardziej konkurencyjni na tle innych państw – dodał.

600 tys. Tylu mieszkańców liczy łącznie 18 gmin, które wchodzą w skład Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

– Polska jest także zdecydowanym beneficjentem migracji Ukraińców. Wielu naszych najemców korzysta właśnie z dodatkowych pracowników, którzy przyjechali zza wschodniej granicy. Oczywiście okoliczności, dzięki którym ich u nas gościmy, są bardzo przykre, ale dla polskiej gospodarki jest to zdecydowany plus. W czasach niskiego bezrobocia i braku pracowników na rynku jest to duże wsparcie dla polskiej gospodarki – dodał Jarek Wnuk.

Samorząd – dobry gospodarz

Brak dostępu do wykwalifikowanej kadry na rynku pracy to jeden z ważniejszych problemów, z którymi zmaga się branża logistyczna. Innym jest wykluczenie komunikacyjne.

– Parki logistyczne są bardzo często zlokalizowane na obrzeżach miast. Nie każdy pracownik naszego najemcy ma możliwość dojazdu do pracy swoim samochodem. Z tego względu rozwój sieci miejskiej i gminnej komunikacji jest bardzo istotny – przekonywał przedstawiciel Accolade.

Bydgoszcz umiejętnie poradziła sobie z jednym i drugim wyzwaniem.

– Stawiamy na budowanie pożądanych na rynku logistycznym umiejętności już na etapie szkół średnich. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które ma więcej uczniów szkół zawodowych oraz technicznych niż liceów ogólnokształcących. Rozwój szkolnictwa zawodowego to element naszej strategii – środki z unijnych programów przeznaczamy na warsztaty, na budowę odpowiedniej bazy, na miękkie projekty związane ze szkolnictwem zawodowym. Jest to ważny element kształcenia kadry najczęściej potrzebnej branży logistyczno-spedycyjnej – informował Michał Sztybel.

Aby odpowiedzieć na obawy potencjalnych inwestorów o zapewnienie rąk do pracy, ważne jest także otwieranie się i komunikowanie z obszarami przyległymi do miast. Bydgoszcz bardzo dobrze współpracuje z gminami ościennymi, jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz posiada nawet wspólną ofertę inwestycyjną.

– Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz składa się z 18 gmin, w ramach którego dla części gmin oferujemy wspólną komunikację publiczną o standardzie miejskim. Dzięki temu mamy zasięg na około 600 tys. mieszkańców, czyli porównywalny z większymi miastami w Polsce, a mieszkańcy gmin ościennych mają dostęp do dobrej pracy, dojeżdżając do dużego miasta rdzeniowego – przekonywał wiceprezydent Bydgoszczy.

– Jako region jesteśmy otwarci i cały czas chłonni. Planujemy także kolejne przedsięwzięcia przyciągające inwestorów do terenów pod Bydgoszczą. W gminie Nowa Wieś Wielka powstanie port przeładunkowy Emilianowo, który pozwoli na bardzo łatwy przeładunek towarów trafiających do nas kontenerami z portów gdańskiego i gdyńskiego – dodał.

Z perspektywy Deloitte jako globalnej firmy doradczej dobra współpraca między samorządami i inwestorami jest kluczowa dla rozwoju zarówno regionów, jak i biznesu.

– Jakość tej współpracy w Polsce jest przez deweloperów oceniana bardzo wysoko. Samorządom zależy na rozwoju lokalnego rynku pracy, a zapraszanie inwestorów i nawiązywanie z nimi relacji jest postrzegane jako jeden z elementów aktywnej polityki w tym zakresie – zapewniał Dominik Stojek.

Opinię tę potwierdza dyrektor zarządzający Accolade w Polsce.

Jednocześnie zaznacza, że firmy logistyczne chcą być dobrymi sąsiadami dla gmin i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

– Wprowadzamy różne inicjatywy, angażujemy też społeczności lokalne, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, budujemy siłownie i tworzymy relacje z poszczególnymi miastami. W przypadku Bydgoszczy w ramach uzgodnień dla jednego z najemców mamy na terenie naszego parku nawet wybieg dla psów – wyliczał Jarek Wnuk.

Jednocześnie podkreślił, że infrastruktura magazynowa nie chce przeszkadzać w rozwoju miast, ale powinna być umieszczona na tyle blisko, żeby logistycy czy kurierzy mogli dotrzeć do klientów w jak najkrótszym czasie. Dlatego ważny jest dostęp do brownfieldów – terenów poprzemysłowych, które mogą zostać poddane rewitalizacji i być wykorzystywane do nowych celów. Takie projekty mają jeszcze jeden plus – pozwalają inwestorom realizować cele ESG.

Zrównoważona logistyka

Zrównoważony rozwój biznesu to trend, który jest języczkiem u wagi wszystkich sektorów gospodarki. Regulacje Unii Europejskiej wskazują ESG jako jedno z najważniejszych kryteriów funkcjonowania przedsiębiorstwa w dzisiejszym świecie. Branża logistyczna, bezpośrednio związana z łańcuchem wartości swoich klientów, musi odpowiadać na te oczekiwania.

– O ile wcześniej kwestie związane z ESG, zielonymi magazynami, fotowoltaiką były często traktowane jako „nice to have”, teraz nie są już kwestią wyboru, lecz twardym wymogiem. Konieczność raportowania pozafinansowego, której podlega coraz więcej firm, sprawia, że najemcy, wybierając powierzchnię magazynową, z góry myślą o tym, jak będą to raportować, czy będą w stanie pokazać, że spełniają obowiązki związane z ESG. Uważam, że to bardzo pozytywny trend – argumentował Dominik Stojek.

Zdaniem partnera Deloitte coraz częściej w ramach oceny obiektu due diligence, oprócz badania podatkowego, finansowego, komercyjnego i technicznego kontroluje się także, czy dany budynek spełnia określone standardy ESG.

Doświadczenie Accolade dowodzi, że wielu inwestorów idzie krok dalej i rozpoczyna badanie due dilligence od sprawdzenia magazynu pod kątem ESG i tylko kiedy spełnia on pewien oczekiwany poziom, przechodzą do dalszej kontroli.

– Accolade jako inwestor zdecydowanie stawia na rozwiązania ESG. Nasz portfel, który w Polsce zbliża się do 1,5 mln mkw., jest w 100 proc. certyfikowany BREEAM. Naszym celem jest certyfikacja nowych projektów na poziomie co najmniej Excellent, czyli drugim najwyższym. My również jesteśmy pierwszym inwestorem i właścicielem w Polsce, który uzyskał ten certyfikat na najwyższym poziomie Outstanding dla swojego parku Szczecin III. Najemcy zwracają uwagę na to, czy energia w naszych magazynach jest zielona, dlatego w naszym portfelu zdecydowana większość energii pochodzi ze źródeł odnawialnych – przedstawiał prośrodowiskowość firmy Jarek Wnuk.

Michał Sztybel zwrócił uwagę na to, że w równej mierze co regulacje unijne na podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju przekładają się wzrastająca świadomość społeczna i oczekiwania klientów.

– Teraz konsumenci bacznie przyglądają się, jaki wpływ na środowisko mają poszczególne organizacje. My jako miasto też dostrzegamy, jakie to ważne i bardzo dużo inwestujemy w budownictwo ekologiczne, przeprowadzamy termomodernizację budynków publicznych. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby sektor prywatny również za tym podążał, bo finalnie wysoką cenę za dewastację planety zapłacimy jeśli nie my, to nasze dzieci w przyszłości – podkreślał wiceprezydent Bydgoszczy.

ESG z jednej strony odpowiada na wymogi regulacyjne, z drugiej pozwala realizować założenia odpowiedzialności społecznej biznesu, ale nie można zapomnieć o jeszcze jednym niezwykle ważnym aspekcie – to także twardy rachunek ekonomiczny.

– Rosnące ceny energii w Polsce powodują potrzebę wnikliwej analizy kosztów i stworzenia alternatywnego, niezależnego źródła energii, które w dłuższej perspektywie czasu będzie się opłacać również finansowo – tłumaczył Dominik Stojek.

Wszyscy eksperci byli zgodni, że chociaż negatywne efekty wzrostu kosztów inwestycji i spadku konsumpcji będą w nadchodzącym czasie zauważalne, nie grozi nam na pewno załamanie rynku. Branża logistyczna, być może trochę wolniej, jednak cały czas będzie się w naszym kraju rozwijać.