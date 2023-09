Wyzwania, możliwości, zagrożenia dla rynku nieruchomości magazynowych

Komentarz partnera XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki - Polska Logistyka

Michał Ptaszyński, country manager Poland w Logicor

Ostatnie trzy lata były okresem niespodziewanych wyzwań, które wymusiły zmianę nawyków konsumenckich. Pandemia Covid-19 spowodowała bezprecedensowe przyspieszenie rynku e-commerce, co z kolei pozytywnie odbiło się na nieruchomościach magazynowych, a tendencja wzrostowa utrzymywała się także po zakończeniu pandemii i zniesieniu ograniczeń.

Oczywiście, taki stan szybkiego wzrostu musiał się w końcu skończyć i w pewnym momencie nastąpiło wyhamowanie popytu. Teraz wróciliśmy do stanu sprzed pandemii – wg. najnowszych raportów popyt brutto na rynku powierzchni magazynowych spadł w II kwartale 2023 roku do miliona m kw., czyli wyniósł niemal tyle samo, co w I kwartale 2020 roku.

Pojawiły się jednak nowe czynniki, które spowodowały, że na rynku magazynowym mamy stan wyczekiwania i niepewności – to przede wszystkim inflacja napędzana wzrostem cen energii, ogólna niepewność w gospodarce, czy utrudniony dostęp do kapitału. Ostatnie 12 miesięcy charakteryzowały się także wzrostem czynszów za powierzchnię magazynową, który nie był obserwowany przez kilkanaście lat. W rezultacie popyt napędzany jest odnowieniami i obserwujemy wzrost liczby renegocjacji, natomiast widzimy chwilowe zawieszenie planów ekspansji.

Dla Logicor, długoterminowego właściciela i zarządcy nieruchomości logistycznych w Europie, obecna sytuacja to nadal korzystne warunki do działania. Jesteśmy stabilną firmą, z bezpośrednim dostępem do kapitału. W Polsce zarządzamy portfelem nieruchomości o wielkości 1,6 mln m kw., zlokalizowanych na pięciu głównych rynkach logistycznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać swoim klientom powierzchnię potrzebną do prowadzenia przez nich operacji. Nasi klienci skłaniają się obecnie do renegocjacji umów i pozostania w tej samej lokalizacji. Przykładem są transakcje zawarte przez nas w ostatnich tygodniach – są to dwie umowy o dużym wolumenie. Klient z branży detalicznej przedłużył umowę na 34 tys. m kw. i powiększył się o kolejne 16 tys. m kw. Podpisaliśmy też nową umowę na 45 tys. m kw. z dystrybutorem części samochodowych w jednej z naszych lokalizacji na Śląsku.

Trudno powiedzieć, jak długo potrwa taka sytuacja wyczekiwania, ale odbicie na pewno nastąpi. Dla nas jest to dobry moment na planowanie przyszłych inwestycji – szukamy ziemi, przygotowujemy grunty pod budowę – wszystko po to, aby w odpowiednim momencie być gotowym do działania.

Należy pamiętać, że Polska jest nadal atrakcyjnym miejscem do inwestycji. Wg. danych CBRE za II kwartał 2023 roku, nasz kraj, z portfelem 30 mln mkw. powierzchni magazynowej, jest obecnie co do wielkości piątym rynkiem w Europie – za Holandią z powierzchną 42 mln m kw., a przed Włochami z 26 mln m kw.

Firmy, przygotowując się do nieuchronnego ożywienia rynku, nie powinny zapominać o innych wyzwaniach, jak wdrażanie strategii ESG. Logicor już od paru lat realizuje długoterminową strategię, która zakłada m.in. zredukowanie śladu węglowego o 36 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie zerowej emisji CO2 do roku 2050. Nasi najemcy przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań proekologicznych i sami wskazują nam konieczność ich zastosowania w budynkach, które są lub będą użytkowane. Pamiętamy, że dbałość o środowisko to nie tylko jeden z naszych celów strategicznych, ale także wymierna korzyść dla wszystkich.