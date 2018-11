Wzrósł wskaźnik koniunktury bankowej Pengab

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w listopadzie br. w stosunku do październikowego pomiaru o 2,9 pkt do 28,9 pkt - poinformowały w środę Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS.

"Po październikowym spadku, w listopadzie główny indeks koniunktury bankowej zanotował wzrost o 2,9 pkt. osiągając poziom 28,9 pkt. To najwyższa wartość wskaźnika od lipca tego roku, natomiast w odniesieniu rocznym indeks Pengab zanotował wzrost o 1,6 pkt" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Pietraszkiewicz z ZBP.



Jak podkreślił, na uwagę zasługują wybrane wskaźniki szczegółowe, w tym istotne wzrosty związane z rynkiem depozytów: wśród klientów indywidualnych wskaźnik depozytów terminowych wzrósł o 22 pkt, a wśród przedsiębiorstw wskaźnik depozytów bieżących o 28 pkt.



"Niepokoić może spory spadek w obszarze kredytów, jak również prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, kraju i gospodarstw domowych. W stosunku rocznym wszystkie trzy wskaźniki spadły odpowiednio o 14, 22 i 15 pkt" - napisano.



W komunikacie przekazano, że indeks ocen miesiąc do miesiąca wzrósł o 5,2 pkt, indeks prognoz jest wyższy miesiąc do miesiąca o 0,5 pkt.



"Odnotowano wyraźne osłabienie aktywności klientów na rynku kredytów. Szczególnie silny spadek aktywności odnotowano w obszarze kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych. Mniejsze korekty miały miejsce na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów obrotowych. Wyraźnie obniżył się także indeks prognostyczny dla kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych" - powiedział cytowany w komunikacie Marcin Idzik z Kantar TNS.



Jak dodał, odmienne tendencje odnotowano na rynku depozytów przedsiębiorstw, gdzie nastąpiło duże ożywienie, a także depozytów terminowych osób indywidualnych. "Odnotowano dalsze pogarszanie się sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju" - zauważył Idzik.



Jak przekazano, wskaźnik ocen wyniósł w listopadzie 26,0 pkt, czyli w porównaniu do październikowego odczytu wzrósł o 5,2 pkt, wskaźnik prognoz był natomiast wyższy o 0,5 pkt i wyniósł 31,8 pkt.



Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów gospodarstw domowych wyniósł w listopadzie 48 pkt, czyli spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4 pkt, a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 18 pkt, czyli spadł o 6 pkt.



Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w listopadzie wyniósł 20 pkt., czyli był niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8 pkt. Wskaźnik ocen nie zmienił się w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 9 pkt.



Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła 16 pkt, czyli spadła o 3 pkt miesiąc do miesiąca. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła 11 pkt, czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4 pkt. Prognoza ekonomiczna gospodarki i kraju wyniosła 4 pkt, co oznacza 2 pkt spadku wobec poprzedniego miesiąca.