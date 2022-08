Wzrósł zysk Heinekena w I półroczu 2022 roku

Producent najlepiej sprzedającego się piwa w Europie poinformował, że jego zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wzrósł o 24,6 proc. do 2,16 mld EUR.

Ankietowani analitycy przewidywali, że w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku zysk Heinekena wzrośnie o maksymalnie 17 proc., co przy obecnej sytuacji gospodarczej również odebrano by jako sukces. Okazało się jednak, że rosnąca inflacja nie stała się przeszkodą do kupowania wyrobów alkoholowych.