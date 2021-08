Israel Discount Bank odnotował wyższy niż oczekiwano wzrost zysku kwartalnego. Stało się tak dzięki gospodarce kraju nadal wychodzi z kryzysu wywołanego przez koronawirusa.

W poniedziałek czwarty co do wielkości bank Izraela poinformował, że zarobił w drugim kwartale 860 mln szekli (267,5 mln USD). W tym samym okresie w roku ubiegłym było to 174 mln szekli (54,11 mln USD).