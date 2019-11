Nadwyżka handlowa Niemiec wzrosła niespodziewanie we wrześniu do 19,2 mld EUR, poinformował krajowy urząd statystyczny Destatis.

To wynik lepszy od prognoz analityków, którzy oczekiwali, że nie ulegnie ona zmianie względem sierpnia i wyniesie 18,1 mld EUR.

Tak dobry wynik, to przede wszystkim zasługa eksportu, który we wrześniu wzrósł o 1,5 proc. miesiąc do miesiąca przy oczekiwaniach wzrostu na poziomie o 0,4 proc. oraz po spadku o 0,9 proc. w sierpniu (po korekcie z -1,8 proc.).

Import w tym czasie wzrósł o 1,3 proc. przy oczekiwanym braku procentowej zmiany oraz po wzroście o 0,1 proc. miesiąc wcześniej.