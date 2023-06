Wzrosła niepewność wśród inwestorów. Kontrakty mało zdecydowane

Mark Kauzlarich/Bloomberg

Na panującą niepewność wskazuje niejasne zachowanie kontraktów na indeksy. Z trzech futures dwa od samego rana tkwią pod kreską, a najlepiej zachowuje się – w sprzeczności do poprzednich dni – ten na indeks Dow Jones IA. Około godziny 13:30 polskiego czasu, na dwie przed startem środowej sesji rosły o 0,08 proc. Natomiast kontrakty na S&P500 zniżkowały o 0,07 proc., zaś na Nasdaq 100 spadały o 0,20 proc.

Skrzydła bykom podcięła informacja, że amerykański rząd wprowadza kolejne sankcje związane z eksportem układów scalonych do Chin, co doprowadziło do przeceny akcji kilku gigantów technologicznych z Nvidią na czele, którzy mocno zaangażowali się w rozwój technologii sztucznej inteligencji. W przedsesyjnym handlu akcje Nvidii tracą ponad 4 proc. zaś AMD, innego czołowego producenta procesorów graficznych, który też postawił na AI zniżkują o ponad 3,5 proc. Departament Handlu wstrzyma dostawy chipów produkowanych przez te firmy do Chin już w lipcu. Rykoszetem dostało się też innym przedstawicielom tej branży, m.in. Intelowi, Qualcomm i Marvell Technology.

Handlujący akcjami obawiają się też przyszłych działań banków centralnych, choć mają nadzieję, że w przypadku amerykańskiego rynku Fed zdecyduje się przedłużyć w lipcu pauzę w podwyżkach stóp. Stąd z uwagą będą wsłuchiwać się w zaplanowane na dzisiaj kolejne wystąpienie Jerome Powella, szefa Rezerwy Federalnej. I raczej nie są optymistami oczekując, że przemówienie prawdopodobnie wzmocni przekonanie, że amerykański bank centralny ponownie podniesie stopy procentowe na swoim lipcowym posiedzeniu.

Bazując na narzędziu FedWatch, inwestorzy wyceniają obecnie na 76,9 proc. prawdopodobieństwo, że Fed podniesie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 5,25-5,50 proc. w lipcu i oczekują, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na tym poziomie do końca 2023 r.

Rynki wyczekują też na publikację indeksu osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), preferowaną przez Fed miarę inflacji, a także na wstępne dane o liczbie nowych bezrobotnych oraz ostateczny odczyt PKB za pierwszy kwartał, które zostaną zaprezentowane w kolejnych dniach, aby ocenić stan amerykańskiej gospodarki.

Tymczasem dzisiaj z obszaru makroekonomii poznamy jedynie dane o saldzie obrotów towarowych USA w maju (prognoza mówi o jego lekkim spadku do -92,3 mld USD) oraz o zmianie liczby wniosków o kredyt hipoteczny.

Z kolei dla rynku ropy istotny może okazać się raport EIA o zamienia stanu zapasów surowca i paliw w amerykańskiej gospodarce w zeszłym tygodniu. W tym przypadku zakłada się ich wzrost o 1,4 mln baryłek. Sama ropa nie może dzisiaj znaleźć kierunku wahając się między stratami a zyskami. Wyraźnie zniżkuje za to wycena złota, któremu podobnie jak i ropie nie sprzyja umocnienie dolara. Nie pomaga nawet spadek rentowności obligacji skarbowych.