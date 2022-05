Rynek widzi 90 proc. ryzyko ogłoszenia niewypłacalności Rosji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Doniesienia o zamknięciu przez rząd USA możliwości spłaty długu przez Rosję podwyższyły rynkową ocenę ryzyka niewypłacalności tego kraju, informuje Bloomberg.

Agencja poinformowała we wtorek, powołując się na anonimowe źródła, że Biuro Kontroli Zagranicznych Aktywów Departamentu Skarbu może nie przedłużyć tymczasowej zgody na przyjmowanie płatności z Rosji z tytułu obligacji, która obowiązuje do 25 maja. Jeśli tak się stanie, może to skutkować ogłoszeniem niewypłacalności Rosji.