Wzrost cen kukurydzy to przede wszystkim efekt obaw o jej plony w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Departament Rolnictwa podał bowiem, że jakość uprawianej w USA kukurydzy spadła w stosunku do wcześniejszego tygodnia. W niedzielę 55% kukurydzy uprawianej w USA było dobrej lub bardzo dobrej jakości, podczas gdy tydzień wcześniej było to 57% - i taki poziom był również spodziewany tym razem.

Spadek jakości uprawianej w USA kukurydzy wynika z niedostatku deszczu w centralnej i zachodniej części tego kraju. W tym roku ten fakt budzi szczególne emocje ze względu na wyraźny spadek podaży zbóż (w tym właśnie kukurydzy) z Ukrainy po wybuchu wojny na jej terytorium.