W trzecim kwartale chińska gospodarka rosła w najwolniejszym tempie od roku. Odczyt nie spełnił rynkowych oczekiwań z powodu niedoborów energii, wąskich gardeł w łańcuchach dostaw oraz wzrostu liczby przypadków COVID-19 w niektórych regionach kraju, pisze Reuters.

W okresie od lipca do września chiński PKB wzrósł o 4,9 proc. rok do roku - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 5,2 proc. W ujęciu kwartalnym PKB wzrósł o 0,2 proc.

“Krajowe ożywienie gospodarcze jest nadal niestabilne i nierówne” – powiedział rzecznik Narodowego Biura Statystycznego Fu Linghui podczas briefingu prasowego.

Ożywienie w drugiej gospodarce traci impet ze względu na słabnącą kondycję fabryk, utrzymującą się niską konsumpcję i spowolnienie w sektorze nieruchomości wywołane potencjalną niewypłacalnością deweloperskiego giganta, firmy Evergrande.

W poniedziałek urząd statystyczny przedstawił także dwa inne ważne wskaźniki, które potwierdzają negatywny trend. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 3,1 proc. rok do roku przy oczekiwaniach analityków na poziomie 4,5 proc. Spowolnił także wzrost inwestycji w aglomeracjach miejskich - z 8,9 proc. w sierpniu do 7,3 proc. we wrześniu.

Pozytywnie wyróżniły się jedynie dane o sprzedaży detalicznej, która wzrosła o 4,5 proc. rok do roku. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 3,3 proc.

Ludowy Bank Chin prognozuje, że w całym 2021 roku PKB wzrośnie o 8 proc.