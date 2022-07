Wzrost eksportu ropy z USA

Jednym z istotnych impulsów do zwyżek notowań ropy naftowej okazały się dane dotyczące amerykańskich zapasów paliw. Wczoraj Departament Energii podał bowiem, że zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych zniżkowały o 4,52 mln baryłek, co było znacznie większym spadkiem niż oczekiwano jeszcze na początku tygodnia (-1,1 mln baryłek). Co ciekawe, na możliwość pojawienia się dużej zniżki zapasów wskazywał już Amerykański Instytut Paliw we wtorkowym raporcie, w którym oszacował on zniżkę na 4,04 mln baryłek – wtedy jednak istotnej reakcji na rynku nie było.

Wczoraj z pewnością na uwagę zasługiwał także fakt, że departament w swoim raporcie wskazał nie tylko na istotny spadek zapasów ropy w USA, lecz również na spadki zapasów benzyny (-3,3 mln baryłek, trzy razy większa zniżka od oczekiwań) i destylatów (-0,78 mln baryłek, oczekiwano zwyżki zapasów). Jeszcze więcej uwagi przyciągnęły jednak dane dotyczące eksportu, który w poprzednim tygodniu wyniósł rekordowe 4,5 mln baryłek dziennie.

DM BOŚ Analizy

Skąd wziął się tak duży eksport? Z pewnością swój udział w nim miały obawy o bezpieczeństwo energetyczne Europy po zrywaniu więzi handlowych z Rosją. Kraje UE wycofują się z importu rosyjskiej ropy naftowej, co skłania je do poszukiwania dostaw surowca z innych państw – w tym właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że amerykańska ropa WTI jest tańsza od ropy Brent, co także zachęca do jej nabywania. Istnieje duża szansa, że w obliczu trudności z zaopatrzeniem Europy w ropę, eksport tego surowca z USA będzie wysoki także w nadchodzących miesiącach i może przekroczyć barierę 5 mln baryłek dziennie.