Wzrost importu ropy naftowej do Chin w sierpniu

Na rynku ropy naftowej w ostatnich dniach przeważa strona podażowa. Po pierwszym, środowym impulsie spadkowym, późniejsze sesje na rynku ropy przyniosły pogłębienie zniżek. Notowania ropy WTI obecnie znajdują się już w okolicach 39 USD za baryłkę, czyli na poziomach ostatnio widzianych pod koniec lipca, z kolei ceny ropy Brentoscylują w rejonie 42 USD za baryłkę, a więc również na najniższym poziomie od lipca.

Dzisiaj w centrum uwagi inwestorów na rynkach surowcowych są dane dotyczące handlu zagranicznego Chin. Podano w nich m.in., że w sierpniu import ropy naftowej do Państwa Środka znalazł się na poziomie 47,48 mln ton, czyli średnio 11,18 mln baryłek dziennie. To o 13% więcej niż w sierpniu poprzedniego roku, kiedy to import ropy do Chin wyniósł 10,11 mln baryłek dziennie. Liczba ta nie jest już jednak imponująca w porównaniu do wcześniejszych miesięcy bieżącego roku. Dla porównania, w czerwcu import ropy naftowej do Chin wyniósł średnio 12,94 mln baryłek dziennie.