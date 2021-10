Ceny producenckie w strefie euro były w sierpniu o 1,1 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zrewidowany w górę lipcowy wzrost wyniósł 2,5 proc., pisze Reuters.

Eurostat podał we wtorek, że ceny producentów w 19 krajach strefy euro wzrosły w sierpniu o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca i 13,4 proc. rok do roku. Odczyty były niemal tożsame z prognozami analityków, którzy spodziewali się wzrostu o 1,3 proc. w ujęciu miesięcznym i 13,5 proc. w ujęciu rocznym.