Wzrost liczby funkcjonujących wiertni ropy w USA

Notowania ropy naftowej rozpoczynają nowy tydzień od konsolidacji. Cena ropy naftowej gatunku WTI oscyluje w okolicach 79 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent poruszają się w rejonie 82 USD za uncję. W obu przypadkach, są to ceny zbliżone do poziomów z końcówki poprzedniego tygodnia.

Na rynku ropy naftowej nadal utrzymuje się pewien optymizm, wywołany mniejszym strachem o wpływ Omikrona na popyt na paliwa. Wiele wskazuje bowiem na to, że mimo szybkiego rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa, nie prowadzi on do tak dużej śmiertelności jak poprzednie warianty, a także nie wiąże się on ze znaczącym zacieśnianiem restrykcji pandemicznych.