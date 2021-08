Wzrost niechęci inwestorów do ryzyka wpłynął na notowania złotego

Koniec tygodnia przyniósł utrzymanie awersji wobec aktywów ryzykownych na rynkach finansowych. W dalszym ciągu traciły na wartości waluty rynków wschodzących oraz te największych producentów surowców – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5718 zł, a dolar 3,9301 zł. Oznacza to, że w ciągu mijającego tygodnia złoty osłabił się w stosunku do euro o 0,35 proc., a w stosunku do dolara o niespełna 1 proc. Jak wynika z wypowiedzi stratega rynków walutowych w PKO BP Arkadiusza Trzciołka dla PAP, to efekt większej ostrożności inwestorów na rynkach walutowych.