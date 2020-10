Wzrost notowań bawełny na skutek huraganowych zniszczeń

Notowania bawełny poruszają się w kilkumiesięcznym trendzie wzrostowym. Cena tego towaru w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła zwyżkę na początku kwietnia i od tego czasu stopniowo rośnie.

Ostatnie dni przyniosły kontynuację, a wręcz nawet przyspieszenie zwyżek i dotarcie notowań bawełny do okolic 69 centów za funt. To najwyższy poziom cen bawełny w USA od prawie ośmiu miesięcy.



Obserwowane w pierwszej połowie października wzrosty notowań bawełny w USA miały bezpośredni związek z nadejściem huraganu Delta nad południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych – czyli rejon, w którym uprawia się najwięcej bawełny w tym kraju.



O ile samo uderzenie huraganu nie zniszczyło upraw bawełny w USA, to szkodliwe dla stanu upraw mogą okazać się ulewne deszcze, które nastąpiły tuż po nim. Na uwagę jednak zasługuje przede wszystkim fakt, że obawy związane z podażą bawełny pojawiły się w czasie, kiedy to do dużych zakupów tego surowca powracają Chiny, czyli największy importer amerykańskiej bawełny.