Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w Chinach w kwietniu, zgodnie z szacunkami analityków, okazała się niższa niż miesiąc wcześniej. Rynkowych oczekiwań nie spełniła za to sprzedaż detaliczna, pisze Reuters.

Wzrost produkcji przemysłowej spowolnił miesiąc do miesiąca z 14,1 do 9,8 proc. - wynika z danych chińskiego urzędu statystycznego (NBS), co jest zgodne z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez Reutera.

„Podwaliny pod ożywienie gospodarcze w kraju nie są jeszcze w pełni stabilne“ - skomentował rzecznik NBS. Działalność fabryk spowolniła w kwietniu głównie ze względu na wąskie gardła w łańcuchach dostaw i podwyżkę cen surowców. Wzrost sprzedaży detalicznej spadł z 34,2 proc. w marcu do 17,7 proc. w kwietniu. Analitycy spodziewali się, że będzie to 24,9 proc. Najbardziej odczuwalne okazało się spowolnienie dynamiki wzrostu sprzedaży sprzętu AGD - miesiąc do miesiąc skurczył się z 38,9 do 6,1 proc. Eksport nieoczekiwanie przyspieszył w kwietniu, a wzrost importu osiągnął rekordowy poziom od dekady. To efekt silnego popytu na chińskie towary w USA i zastojów w zakładach przemysłowych w innych krajach. PKB Chin wzrósł w pierwszym kwartale o rekordowe 18,3 proc. Wielu ekonomistów spodziewa się, że w ujęciu rocznym przekroczy 8 proc.