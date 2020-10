Wzrost produkcji ropy naftowej w OPEC we wrześniu

Po wtorkowym spadku notowań ropy naftowej, wczoraj ceny tego surowca powróciły do wzrostów i do dzisiejszego poranka odrobiły już niemal całość przeceny sprzed dwóch dni. Cena ropy naftowej WTI powróciła ponad poziom 40 USD za baryłkę, z kolei ropa Brent znalazła się znów powyżej poziomu 42 USD za baryłkę.

Wczorajszy raport Departamentu Energii USA, pokazujący spadek zapasów ropy naftowej, poprawił nastroje inwestorów na rynku ropy naftowej. Niemniej, na rynku pojawia się także sporo danych sprzyjających stronie podażowej.

Do takich danych należą chociażby wstępne szacunki dotyczące produkcji ropy naftowej w krajach OPEC. Według wyliczeń Reutres, we wrześniu już po raz trzeci z rzędu nastąpił wzrost produkcji ropy w kartelu. Wynika to głównie z działań Libii i Iranu – oba te kraje w ostatnim czasie zwiększyły wydobycie ropy naftowej.

Warto wspomnieć, że oba te państwa zostały praktycznie od początku wyłączone z konieczności uczestnictwa w porozumieniu naftowym OPEC i wprowadzania limitów wydobycia, co wynikało z trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej zarówno w Iranie, jak i Libii. Niemniej, sytuacja powoli się zmienia – we wrześniu Libii udało się uruchomić produkcję po blokadzie trwającej od stycznia br., natomiast Iran zaczął eksportować więcej ropy naftowej, a jego tankowce zaczęły docierać także do Wenezueli (nota bene, będącej trzecim członkiem OPEC, wyłączonym z porozumienia naftowego).

Tymczasem pozostałe kraje kartelu OPEC praktycznie wzorowo dopasowują się do limitów zawartych w porozumieniu naftowym. Według szacunków Reuters, we wrześniu stopień dopasowania wyniósł 101%, co oznacza, że redukcja wydobycia była nawet odrobinę większa niż było to konieczne.

Dane z OPEC nie stanowią dużej niespodzianki na rynku ropy naftowej. Niemniej, przypominają one o wyzwaniach, przed którymi stoi kartel – a mianowicie o tym, że o ile produkcja ropy na świecie zaczęła rosnąć, to nadal nie widać dużego ożywienia popytu. To właśnie obawy o popyt są obecnie kluczowym czynnikiem ograniczającym potencjał wzrostowy cen ropy naftowej.