Wzrost przy niskim obrocie

Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła wzrost głównego indeksu, WIG20, o 1,62%. mWIG40 podbił o 0,73%, a sWIG80 o 0,26%. Uwagę zwracały relatywnie niskie obroty, ok 500 mln na szerokim rynku.

Poniedziałkowa sesja przyniosła umiarkowanie pozytywny strat tygodnia. Wpierw obserwowaliśmy lekkie wzrosty w Azji (Nikkei +0,5%) co pomogło europejskim futures na starcie handlu. Ostatecznie DAX kontynuuje ruch w ramach korekty wzrostowej, co wsparło również rynek w Warszawie. Również w USA byliśmy świadkami podbicia na starcie notowań – inwestorzy w pozytywnie zareagowali na doniesienia wokół spółki DIDI, gdzie WSJ podał iż chiński regulator dopuszcza powrót aplikacji do sklepów mobile. Wsparło to nieco nastroje wokół amerykańskiego sektora technologicznego i chińskich spółek notowanych w USA.