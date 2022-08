Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Powrót obaw przed „jastrzębią” polityką banków centralnych spowodował wzrost rentowności obligacji państw eurolandu w środę, informuje Reuters.

W poniedziałek Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco ostudziła nadzieję inwestorów na mniej „jastrzębi” Fed mówiąc, że bank centralny nie jest wciąż nawet blisko końca walki z inflacją. Wraz z osłabieniem obaw związanych z wizytą przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie spowodowało to spadek popytu na obligacje, m.in. w Europie. Rentowność papierów 10-letnich państw o wysokich rankingach rosła o 8-10 pkt. bazowych. W przypadku uważanych za benchmark obligacji Niemiec szła w górę o 12 pkt. bazowych do 0,9 proc. Rentowność „dwulatek” tego kraju rosła w tym samym czasie o 10 pkt. bazowych do 0,38 proc.