Wzrost rynkowej niepewności na korzyść kupujących na rynku złota

Po dynamicznej poniedziałkowej przecenie, notowania złota odbiły w górę. Wczoraj cena tego kruszcu powróciła ponad psychologiczną barierę 1500 USD za uncję i dzisiaj – mimo delikatnej zniżki – utrzymuje się powyżej tego poziomu.

Zwyżkom notowań złota sprzyja wzrost awersji inwestorów do ryzyka. Wczoraj dane makro z amerykańskiego rynku pracy rozczarowały, co negatywnie wpłynęło na notowania m.in. indeksów akcji – a jednocześnie było impulsem do dalszych wzrostów cen złota jako tzw. bezpiecznej przystani.



Najbliższe dni powinny obfitować w istotne dane oraz wydarzenia polityczne. Jeszcze w tym tygodniu, w piątek, opublikowane zostaną najważniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy (po wczorajszym raporcie ADP, pojawiły się wśród inwestorów obawy o słaby odczyt), a kolejne dni przyniosą informacje na temat negocjacji handlowych USA i Chin. Nerwowość na rynku może być duża, co sprzyja sile cen złota.