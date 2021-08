Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach spowolniła w lipcu z powodu wzrostu liczby przypadków koronawirusa w wariancie delta oraz powodzi, które zakłócały działalność biznesową, pisze Reuters.

Produkcja przemysłowa w drugiej co do wielkości gospodarce świata wzrosła w lipcu o 6,4 proc. rok do roku. Miesiąc wcześniej wzrost sięgał 8,3 proc., a analitycy spodziewali się, że wyniesie 7,8 proc.