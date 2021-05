Wzrost wydatków konsumentów napędza inflację w Wlk. Brytanii

Po zniesieniu części najbardziej dotkliwych obostrzeń Brytyjczycy hurmem ruszyli do zakupów co przełożyło się z miejsca na gwałtowny wzrost presji inflacyjnej. Budzi to rosnące obawy o szybsze niż wcześniej zakładano wyjście ze stymulacji przez Bank Anglii (BOE).

Bank Anglii (BOE)fot. REUTERS/Hannah McKay /Forum