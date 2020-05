Bieżący tydzień na rynku gazu ziemnego ma szansę zamknąć się na plusie. Notowania tego surowca w Stanach Zjednoczonych obecnie wciąż przekraczają poziom 1,80 USD za mln BTU.

Jeszcze w połowie kwietnia br. cena gazu ziemnego w USA zeszła ponownie do okolic tegorocznych minimów, co wywołało reakcję strony popytowej i późniejsze odreagowanie wzrostowe. Sytuacja na rynku gazu nadal jednak fundamentalnie się nie zmieniła – rynek tego surowca pozostaje pod presją dużej produkcji.

Wczoraj amerykański Departament Energii podał w swoim cotygodniowym raporcie, że zapasy gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych w poprzednim tygodniu zwyżkowały o 81 mld stóp sześciennych. To wynik zgodny z rynkowymi oczekiwaniami oraz mniejszy niż zwyżka zapasów w analogicznym tygodniu roku poprzedniego.



W minionym tygodniu popyt na gaz ziemny w celach grzewczych wzrósł ze względu na niskie temperatury we wschodniej i środkowej części USA, jednak była to przejściowa zwyżka. Już w bieżącym tygodniu popyt na gaz w USA spadł, co wpłynęło na oczekiwania wzrostu zapasów w bieżącym tygodniu o 108 mld stóp sześciennych. Ostateczne dane dotyczące tego tygodnia poznamy jednak dopiero w kolejny czwartek.