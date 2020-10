Wzrostowa sesja na koniec słabego tygodnia na GPW

Pomimo piątkowego odbicia WIG20 sytuacja techniczna indeksu nadal wygląda słabo.

Aby ten obraz się zmienił indeks blue chipów musi wyraźnie pokonać poziom 1.660 pkt. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski. Z głównych indeksów najwięcej w piątek zyskał WIG20, który urósł o 1,71 proc.



"Przez większość piątkowej sesji WIG20 był ciągnięty do góry przez trzy wzrostowe spółki: Dino Polska, Allegro i CD Projekt. Jednak w drugiej części sesji do wzrostów dołączyły się także spółki, które w ostatnim czasie +raziły+ słabością, m.in. PKN Orlen, odrabiając część strat z tego tygodnia" - powiedział Michał Krajczewski.



"Sytuacja techniczna WIG20 nadal wygląda słabo. W tym tygodniu zostało przebite istotne wsparcie wynoszące 1.660 pkt. Dlatego dopóki WIG20 nie wróci wyraźnie ponad ten poziom, to możemy mówić jedynie o odreagowaniu. Warto zwrócić uwagę, że w szerszym horyzoncie WIG20 jest wyraźnie słabszy od innych zagranicznych indeksów" - dodał.



Na zamknięciu w piątek WIG20 zyskał 1,71 proc. osiągając 1.655,36 pkt., WIG zwyżkował 1,53 proc. do 48.210,12 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,4 proc. do 3.561,88 pkt., a sWIG80 zyskał 0,5 proc. do 13.696,17 pkt.



W ujęciu tygodniowym, wszystkie główne indeksy znalazły się na niższych poziomach niż miało to miejsce na koniec ubiegłego piątku. Najmocniej w perspektywie tygodnia stracił WIG20 - zniżkując 2,5 proc.



Obroty na GPW wyniosły 2.385 mln zł, z czego 2.053 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (1.275 mln zł) oraz CD Projekt (241 mln zł).



W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ponad 1,7 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,69 proc.



Na warszawskim parkiecie większość - 11 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor gier (4,83 proc.) oraz branża paliwowa (2,44 proc.).



Z kolei najbardziej na wartości stracił WIG-budownictwo (-1,39 proc.).



Wśród krajowych blue chipów, trzecią sesję z rzędu zwyżkowały akcje Dino Polska - tym razem urosły o 6,23 proc. do 238,8 zł. Notowania spółki są blisko swoich historycznych maksimów z sierpnia, kiedy to za akcje spółki trzeba było zapłacić 241,6 zł.



Mocno urosły też: Tauron (3,71 proc.) oraz Santander Bank Polska (3,56 proc.).



Serię siedmiu spadkowych sesji przerwały spółki paliwowe. W piątek PKN Orlen zyskał 3,19 proc., a Lotos poszedł do góry 0,75 proc. Dzięki wzrostowi obie spółki odbiły się od wieloletnich minimów.



W piątek Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że zgodę na połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos warunkuje od spełnienia trzech elementów: efektów rozmów o wykonaniu warunków zaradczych, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenia udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie połączonego podmiotu.



Do góry poszły też notowania Allegro, zyskujące na zamknięciu notowań 2,81 proc.



Blisko 1 proc. zwyżkowały akcje CD Projekt. Spółka podała podczas czwartkowej prezentacji, że jej nowa gra, "Cyberpunk 2077", zadebiutuje na platformie streamingowej Google Stadia tego samego dnia co na komputerach PC i konsolach, czyli 19 listopada. Ponadto agencja Bloomberg poinformowała, że analityk Morgan Stanley Omar Sheikh podniósł cenę docelową akcji CD Projektu do 520 zł z 480 zł, co daje 39 proc. potencjał wzrostu i utrzymał rekomendację "przeważaj".



LPP poszedł w górę o 1,57 proc. W piątek na rynek napłynęła informacja, że Semper Simul Foundation i Sky Foundation, główni akcjonariusze LPP, podpisali umowę dotyczącą transakcji zamiany akcji, w wyniku której Fundacja Semper przekroczy próg 33 proc. ogólnej liczby głosów na WZ i będzie zobowiązana do ogłoszenia wezwania na akcje LPP.



Serię aż dziewięciu spadkowych sesji przerwała PGE, zyskująca w piątek 0,72 proc.



W WIG20 sesję pod kreską zakończyły jedynie trzy spółki, najmocniej w dół poszły akcje Cyfrowego Polsatu (-0,55).



W indeksie średnich spółek najmocniej, bo aż o 10,56 proc., zwyżkowały walory XTB.



Wzrostem o 10,12 proc. do 111 zł LiveChat poprawił swoje historyczne maksima. Spółka szacuje, że przychody grupy w drugim kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 11,4 mln USD wobec 8,2 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 39 proc. Drugi kwartał roku finansowego LiveChatu obejmuje lipiec, sierpień i wrzesień. Dla porównania, w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku skonsolidowane przychody wyniosły 10,6 mln USD.



Solidnie zwyżkowali producenci gier komputerowych: Ten Square Games (9,42 proc.) oraz 11 bit studios (5,79 proc.).



Najgorszą sesję w mWIG40 zanotował Benefit Systems, którego walory potaniały 5,26 proc.



Mocno traciły także Biomed Lublin (-4,33 proc.) oraz Grupa Azoty (-3,9 proc.).



Ósmy raz z rzędu pod kreską dzień zakończył mBank, który w piątek stracił ok. 2 proc.



W indeksie małych spółek najmocniej zwyżkowały: Mirbud (7,77 proc.) oraz Work Service (7,6 proc.).



W sWIG80 najwięcej potaniały akcje Enter Air (-5,56 proc.).



Po spadku o 2,21 proc. do 5,3 zł na swoich historycznych minimach znalazła się Agora.