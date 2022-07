Wzrostowy początek kwartału na giełdach w USA

Na finiszu sesji indeks największych blue chipów Dow Jones IA drożał o 1,05 proc. Nieznacznie więcej, bo 1,06 proc. zyskał indeks szerokiego rynku S&P500. Z kolei technologiczny Nasdaq poszedł w górę o 0,90 proc.

Wpływ na słaby sentyment przez długą część dnia miały nienajlepsze dane makro oraz ostrzeżenia ze strony kilku spółek odnośnie przyszłych wyników.

Zaprezentowane w piątek dane makroekonomiczne miały mieszany wydźwięk, choć wszystkie trzy odczyty pokazały mocne spadki. Indeks PMI dla przemysłu spadł do 52,7 pkt, ale okazał się lepszy od mediany prognoz. Zdecydowanie słabiej zaprezentował się analogiczny wskaźnik ISM, który opadł do najniższego poziomu od dwóch lat. Co istotne bardzo silną zniżkę odnotowały nowe zamówienia, co nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Wskazuje to na ograniczenie wydatków przez konsumentów i sugeruje wzrost gromadzenia zapasów. Obniżyły się też subindeksy dla rynku pracy, co mogłoby natomiast, dzięki schłodzeniu koniunktury dawać nadzieję na nieco łagodniejsze stanowisko władz monetarnych.

Całkowicie in minus zaskoczył z kolei wskaźnik wydatków na inwestycje budowlane. Dane za maj pokazały, że zamiast oczekiwanego wzrostu o 0,4 proc. (co i tak wskazywało na wytłumienie dynamiki po 0,8-proc. zwyżce w kwietniu) wydatki spadły o 0,1 proc.

Na rynku surowcowym drożała ropa, co wiązane było z obawami o przyszłą podaż. Pozytywnie przełożyło się to na wyceny akcji koncernów paliwowo-energetycznych.

Wszystkie 11 głównych sektorów tworzących indeks S&P 500 zakończyło sesję na zielono, przy czym sektor użyteczności publicznej odnotował największy procentowy wzrost.

Powodów do zadowolenia nie mieli natomiast udziałowcy Micron Technology. Kurs akcji producenta chipów pamięci spadł momentami o prawie 6 proc. po tym, jak koncern opublikował prognozy odnośnie niskich przychodów , co wystraszyło inwestorów, mimo że poinformował o silnym wzroście zysków za ostatni kwartał. Jeszcze brutalniej przeceniono walory Kohl’s, które zapikowały nawet o ponad 21 proc. Sieć domów towarowych poinformowała o fiasku rozmów dotyczących sprzedaży Franchise Group, spółce macierzystej The Vitamin Shoppe.

Mimo piątkowej zwyżki, wszystkie trzy główne indeksy zakończyły tydzień przed Świętem Niepodległości stratami.