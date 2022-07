Wzrostowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po trwających ponad miesiąc przecenach, notowania ropy naftowej rozpoczęły bieżący tydzień od solidnej zwyżki. Wczoraj ceny ropy wzrosły o ponad 5%, natomiast dzisiaj rano poruszają się w okolicach poniedziałkowego zamknięcia.

Na razie trudno jednak mówić o istotnym uspokojeniu nastrojów na rynku ropy naftowej. Na rynku tym nadal dominują te same obawy co we wcześniejszych tygodniach. Z jednej strony, kupujących wspierają obawy związane z niepewną sytuacją na rynku energetycznym w Europie, będącą konsekwencją wojny w Ukrainie oraz sankcji narzuconych na Rosję przez kraje Unii Europejskiej. Z drugiej strony, presję podażową wywierają obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie, wynikające m.in. z wzrostu cen surowców, wyjątkowo wysokiej inflacji i obecnej walki z nią poprzez podwyżki stóp procentowych.