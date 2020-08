Wzrostowy początek tygodnia na rynku ropy naftowej

Notowania ropy naftowej nadal znajdują siłę do kontynuacji zwyżek.

Cena kontraktów na ropę WTI w Stanach Zjednoczonych w poniedziałek wzrosła o ponad 2%, a kontrakty na europejską ropę Brent podrożały o prawie 1,3%. We wtorek rano cena ropy pozostaje w rejonie poniedziałkowego zamknięcia, delikatnie tylko oddając część zwyżek.



Stronie popytowej na rynku ropy pomogły m.in. piątkowe informacje dotyczące kolejnego spadku liczby funkcjonujących punktów wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych. Zniżkująca liczba punktów wydobycia pokazuje, że sytuacja w amerykańskiej branży wydobywczej, głównie branży łupkowej, jest wyjątkowo trudna. Spadająca liczba wiertni to też sygnał, że wydobycie ropy naftowej w USA może prędko nie wzrosnąć.



Jednak informacje ze Stanów Zjednoczonych schodzą powoli na dalszy plan, ponieważ bieżący tydzień na rynku ropy naftowej będzie upływał głównie pod znakiem jednego wydarzenia: spotkania państw OPEC+. Spotkanie będzie miało miejsce w środę, a jego uczestnicy mają skupić się na ocenie, w jak dużym stopniu producenci ropy dopasowali się do swoich limitów produkcji.



Nie jest tajemnicą, że stopień ten jest bardzo różny. Najbardziej skrupulatnie porozumienia przestrzegają państwa Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, czyli największy producent ropy naftowej w kartelu OPEC, już od kilku miesięcy obniża produkcję bardziej niż wynika to z jej zobowiązań. W ten sposób Saudyjczycy próbują wspierać notowania ropy na globalnym rynku, co jak dotychczas jest skuteczne.



Tymczasem niektóre państwa już od samego początku mają problemy z dopasowaniem się do limitów zawartych w porozumieniu. Wśród nich znajdują się Irak oraz Nigeria, czyli kraje posiadające trudną sytuację gospodarczą i uzasadniające nią swój brak dopasowania się do limitów produkcji. Prawdopodobnie środowe spotkanie będzie okazją do wywarcia nacisku na te kraje przez resztę państw, które podpisały porozumienie naftowe, a to może być wsparciem dla cen ropy w najbliższych dniach.