Wzrosty głównych indeksów GPW, w WIG20 najmocniej drożały Play i Orange

Na środowej sesji warszawskiej giełdy główne indeksy poszły w górę. Wśród spółek z WIG20 największe wzrosty odnotowały Play i Orange.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,56 proc. do 2.205,02 pkt., WIG zwyżkował o 0,55 proc. do 58.297,28 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,6 proc. do 3.820,31 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,4 proc. do 11.628,87 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 754 mln zł, z czego 653 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 rozpoczął sesję na poziomie wtorkowego otwarcia. W pierwszej połowie sesji notowania systematycznie zyskiwały, a w drugiej oscylowały nieco powyżej poziomu 2.200 pkt. i zakończyły dzień na 2.205 pkt.



Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial spadał o 0,27 proc., a S&P 500 szedł w dół o 0,29 proc.



DAX i CAC40 zwyżkowały o 0,2 proc., a indeksy amerykańskie traciły 0,2 proc. o godz. 17.10.



Wśród blue chipów najmocniej wzrosły notowania Play - o 2,8 proc. i Orange - o 2,6 proc.



Pod koniec sesji napłynęła informacja, że analitycy DM mBanku, w raporcie z 12 września, podnieśli zalecenie dla akcji Play do "kupuj" z "trzymaj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 33,1 zł z 34,20 zł wcześniej.



W WIG20 najmocniej, bo o około 1,75 proc., poszły w dół CD Projekt i mBank.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniają się akcje Idea Banku - poszły w górę o 27 proc., Getin Holding - wzrosły o 22 proc., i Getin Noble Banku - zwyżkowały o 21 proc. Ich notowania drugą sesję z rzędu rosły w dwudziestoprocentowym tempie.



Idea Bank przed rozpoczęciem wtorkowej sesji podał, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 roku wyniósł 1,28 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 382,3 mln zł straty netto.



Ponadto spółka podała, że zarząd zdecydował o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem jego akcji, a na konferencji prasowej prezes zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział, że by spełniać wymogi kapitałowe bank wymaga dokapitalizowania kwotą około 500 mln zł.



Wzrostami wyróżniły się również: Rafako - w górę o 13 proc. Elektrobudowa - kurs wzrósł o 7 proc., oraz Wielton - zwyżka o 5,4 proc.



W środę rano Elektrobudowa informowała, że nie podpisała do 17 września umowy z instytucjami finansowymi zawierającej długoterminową strukturą finansowania i chce wydłużenia terminu zawarcia porozumienia. Po kilku godzinach spółka poinformowała o podpisaniu umowy wydłużającej ten termin do 30 września, ale stroną umowy nie jest PKO BP.



Umowa zakłada, że najpóźniej w dniu 3 października wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami, staną się wymagalne.



Grupa Wielton, producent naczep i zabudów samochodowych, podała przed sesją, że wypracowała w I półroczu 2019 roku 1.326,2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 34,9 proc. rdr. EBITDA wyniosła 85,4 mln zł, o 26,1 proc. więcej rdr, pomimo - jak podała spółka - pierwszych oznak spłaszczenia rynku.



Notowania ZM Kania rosły o 30 proc. do ogdz. 12.30, po czym przeszły w fazę równoważenia i na zamknięciu TKO pokazał wzrost o 66 proc.



Przed sesją spółka poinformowała, że zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania, Mirosław Mozdżeń, złożył do prokuratury w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez członków zarządu spółki. Zawiadomienie dotyczy m.in. przywłaszczenia przez członków zarządu serwera spółki oraz "zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany zapisów na informatycznym nośniku danych".



Cedrob poinformował w środę w komunikacie prasowym, że planuje wznowienie produkcji w zakładach przetwórczych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w Goczałkowicach, Pszczynie i Mokrsku na początku października. Spółka szacuje, że cały projekt nabycia Kani może pochłonąć ponad ćwierć miliarda złotych.