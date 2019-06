Wzrosty na giełdach w Europie

Giełdy w zachodniej Europie zyskują we wtorek. Inwestorzy nie martwią się aż tak bardzo perspektywami umowy w handlu USA-Chiny, bo może wkroczyć Fed, podają maklerzy.

W Europie benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 zwyżkuje o 0,3 proc. Akcje spółek wydobywczych Rio Tinto i Glencore drożeją po 2,2 proc.



Novo Nordisk drożeje na giełdzie w Kopenhadze o 4,9 proc. po podwyższeniu rekomendacji do "równoważ" z "niedoważaj" przez analityków Barclays. Cena docelowa została podwyższona do 325 koron z 275 koron.



Na giełdzie w Londynie Ted Baker traci 30 proc. po obniżeniu guidance spółki - firma podała, że słaba sprzedaż i rosnąca konkurencja wpłyną niekorzystnie na jej wyniki roczne.



Tymczasem prezydent USA Donald Trump myśli znów o wprowadzeniu kolejnych ceł na chińskie towary importowane do Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek Trump zagroził, że jeśli prezydent Chin Xi Jinping nie spotka się z nim na szczycie G20 to nałoży na jego kraj kolejną rundę ceł. Jednak, jak podaje resort spraw zagranicznych Chin, nie zapowiedziano udziału Xi w szczycie G20, który odbędzie się w Osace pod koniec czerwca.



Inwestorzy nie martwią się jednak aż tak bardzo o perspektywy ugody w handlu pomiędzy USA a Chinami, bo jeśli jej nie będzie, wówczas do działania może wkroczyć amerykańska Rezerwa Federalna i wesprzeć gospodarkę obniżając stopy procentowe.



"Jeśli Stany Zjednoczone i Chiny nie osiągną porozumienia handlowego, to jest duża szansa na cięcie stóp procentowych w USA" - mówi Ryuta Otsuka, strateg Toyo Securities Co.



"Na rynkach są mocne obawy o spowolnienie w gospodarce USA. Inwestorzy z uwagę będą śledzić przyszłotygodniowe posiedzenie Fed czekając na sygnały, czy w lipcu można spodziewać się obniżki kosztu pieniądza" - dodaje.



Prezydent USA dalej też ocenia, że Fed nie działa na korzyść amerykańskiej gospodarki. "Fed jest dla nas bardzo, bardzo destrukcyjny" - powiedział Trump w poniedziałek.



Dane na temat amerykańskiej gospodarki pogarszają się, a w maju gwałtownie spadło tempo tworzenia miejsc pracy. Zdaniem ekonomistów, firmy boją się zatrudniać, m.in. ze względu na obawy, jakie rodzi wojna handlowa, spadają też inwestycje przedsiębiorstw.



Prezydent USA już w kwietniu wzywał Fed do obniżenia stóp procentowych. Trumpowi zależy na obniżce kosztu kredytu, liczy bowiem na to, że przyspieszy to wzrost gospodarczy lub spowolni jego hamowanie, ponieważ złe wyniki amerykańskiej gospodarki zaszkodziłyby jego zabiegom o reelekcję w 2020 roku.



Na rynku walutowym we wtorek euro jest na stabilnym poziomie 1,1313 USD, a jen zniżkuje o 0,1 proc. do 108,59 za dolara USA.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 2,14 proc., po zniżce o 1 pb.



Ropa na NYMEX w USA drożeje o 1,0 proc. do 53,79 USD/b.



We wtorek są wystąpienia bankierów centralnych - z EBC i Banku Anglii (m.in. Vlieghe, Rehn, Broadbent, Saunders, Kazimir).



Minister finansów Włoch Giovanni Tria przedstawi w obu izbach parlamentu informacje na temat możliwości uruchomienia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu z powodu wysokiego zadłużenia. W zeszłym tygodniu KE zaproponowała otwarcie takiej procedury.