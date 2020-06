Wzrosty na rynku akcji GPW

W poniedziałek główne indeksy akcji zwyżkowały, choć w miarę upływu sesji nastroje inwestorów pogarszały się. Obroty wyniosły ponad 800 mln zł wobec 2,7 mld zł podczas piątkowych notowań. WIG-energia zyskał prawie 6 proc., w dużej mierze za sprawą PGE, i był najwyżej od lutego.

„Po dobrym początku sesji nastroje nieco siadły. Po części może być to związane z tym, że nie działała giełda niemiecka, więc niektórzy inwestorzy nie mieli punktu odniesienia do ważnego i bliskiego rynku zagranicznego” – powiedział PAP Biznes analityk DM mBank Kamil Jaros.

„Zdrowym objawem kondycji parkietu wydaje się to, że wzrosty jakie obserwujemy obejmują szeroki rynek. Dzisiaj wyróżniają się na przykład spółki energetyczne. Moją uwagę zwróciło umocnienie się złotego wobec euro czy dolara, do jakiego doszło w ostatnim czasie. To może oznaczać, że na rynku pojawiło się więcej inwestorów zagranicznych” – dodał.

Kamil Jaros podtrzymał pozytywne nastawienie do polskiego rynku akcji.

„Podtrzymuję swoje oczekiwania. Sądzę, że dla WIG20 pierwszym poważnym poziomem testu zwyżki będą okolice 1.800 pkt. Wskaźnik nastrojów AAII w USA wciąż pokazuje na przewagę inwestorów, oczekujących spadków. Zatem kontrariańsko podchodząc do wskazań można byłoby spodziewać się kontynuacji wzrostów na indeksach amerykańskich, z czego w pewnym stopniu skorzystałaby nasza giełda” – ocenił ekspert.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,6 proc. do 1.733,52 pkt., WIG zwyżkował 1,1 proc. do 48.647,15 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,3 proc. do 3.435,84 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,9 proc. do 12.670,54 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 833 mln zł, z czego 637 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Dla porównania na poprzedniej, piątkowej sesji wartości te odpowiednio wyniosły: 2.701 mln zł i 2.075 mln zł.

WIG20 tuż po otwarciu, ponad 20 pkt. powyżej piątkowego zamknięcia, ustalił sesyjne maksimum. W dalszej części notowań indeks poruszał się w trendzie bocznym (ok. 1.725-1.740 pkt.).

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty. Najmocniej zwyżkował rosyjski RTS (+2,1 proc.).

S&P 500 idzie w górę 0,1 proc. o godz. 17.25. Niemieckie giełdy były w poniedziałek nieczynne.

14 z 15 indeksów sektorowych wzrosło.

Najmocniej zwyżkował WIG-energia (+5,6 proc.), w wyniku czego był najwyżej od lutego. Indeks zyskał od tegorocznego minimum z połowy marca ok. 55 proc. Najsilniej poszły w górę akcje PGE (+9,2 proc. do 5,28 zł) i Tauronu (+4,5 proc. do 1,29 zł).

„Wydaje się, że w ostatnich dniach nie pojawiło się nic nowego, co mogłoby być przyczyną poniedziałkowych wzrostów kursu PGE, Tauronu czy generalnie energetyki. Przypuszczam, że jest to kontynuacja pozytywnego sentymentu dla całego sektora” – powiedział PAP Biznes analityk DM mBank Kamil Kliszcz.

„Postrzeganie segmentu energetycznego przez inwestorów poprawiło się po zapowiedzi odejścia od bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka oraz po wypowiedziach prezesa PGE o odciążeniu sektora od węgla. Unijne pieniądze na zielony ład mogą być dla Polski, która długo była orędownikiem węgla, zachętą do wpisania się w panujące obecnie trendy, co byłoby z korzyścią dla sektora” - dodał.

15 z 20 spółek WIG20 zwyżkowało.

Poza spółkami energetycznymi w WIG20 w górę poszła cena JSW (+5,8 proc. do 17,5 zł). Od 22 maja kurs górniczej firmy zyskał ok. 34 proc.

Na szerokim rynku zyskał PBKM (+15,5 proc. do 82,0 zł). Kurs ustalił historyczny rekord.

PBKM oszacował, że po wprowadzeniu stanu pandemii oraz ograniczeń liczba nowo zawartych umów w segmencie B2C na poziomie grupy spadła o 15-20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zarząd ocenia, że utrzymanie tempa pozyskania nowych próbek, jak również rentowności na ubiegłorocznym poziomie będzie trudne do osiągnięcia.

W górę poszedł też kurs Ten Square Games (+3,5 proc. do 524,0 zł) przy obrotach przeszło 14 mln zł.

Przychody Ten Square Games z gry "Fishing Clash" wzrosły w maju do ok. 8 mln USD z ok. 7 mln USD w kwietniu, oszacował portal Sensor Tower. Według szacunków, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 4,7 mln razy wobec 7 mln w kwietniu.

W dół poszedł kurs Mangaty (-7,1 proc. do 52,0 zł).

Mangata podała, że Capital MBO, jej główny akcjonariusz, chce utworzenia 18 mln zł kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego spółki. Mangata miałaby udzielić Capital MBO finansowania na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie akcji spółki w 2017 roku.

