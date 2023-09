Wzrosty na Wall Street, ponieważ inflacja w USA spowalnia

Amerykańskie akcje drożeją w czwartek, do czego przyczyniły się dane o inflacji PCE w USA, które okazały się zgodne z oczekiwaniami. To z kolei sugeruje, że wzrost cen spowalnia.

S&P 500 rósł ok. półtorej godziny po rozpoczęciu czwartkowej sesji o 0,2 proc., z kolei Dow Jones Industrial Average o 0,3 proc. Technologiczny Nasdaq Composite zyskiwał 0,5 proc.

Na S&P 500 “na plusie” były w szczególności dobra dyskrecjonalne (0,8 proc.), usługi telekomunikacyjne (0,7 proc.) oraz technologie (0,6 proc.). Traciły przede wszystkim dobra użytku codziennego (-0,5 proc.) i nieruchomości (-0,4 proc.).

Indeks PCE nieuwzględniający cen żywności i energii wzrósł w lipcu o 4,2 proc. w skali rocznej w porównaniu do 4,1 proc. miesiąc wcześniej, jak wynika z danych opublikowanych w czwartek przez amerykański Departament Handlu. Odczyt zgadzał się z oczekiwaniami analityków. W ujęciu bazowym inflacja wzrosła w lipcu o 3,3 proc. w porównaniu z 3 proc. w czerwcu, co również pokrywało się z prognozami.

Uczestnicy rynku liczą, że dane sygnalizują spowolnienie inflacji i że zwiększa się szansa na “miękkie lądowanie” gospodarki USA. To z kolei może skłonić Rezerwę Federalną do wstrzymania się od dokonania kolejnej podwyżki stóp procentowych we wrześniu.

W czwartek ukazały się jednocześnie cotygodniowe dane o tzw. “nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 228 tys. do 25 sierpnia, czyli poniżej oczekiwań na poziomie 235 tys., co sygnalizuje, że amerykański rynek pracy jest w dalszym ciągu odporny.