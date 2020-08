Wzrosty notowań kawy arabica w USA

Notowania kawy rozpoczęły bieżący tydzień od wzrostów. Cena kawy arabica w Stanach Zjednoczonych wczoraj przekroczyła poziom 120 centów za funt, docierając tym samym do najwyższych poziomów od dwóch tygodni.

Główną przyczyną obserwowanej ostatnio zwyżki są obawy o pogodę w Brazylii. W kraju tym, będącym największym producentem kawy na świecie, w najbliższym czasie prawdopodobnie pojawi się front zimnego polarnego powietrza. Niemniej, ryzyko przymrozków na terenach uprawy kawy jest niewielkie, co oznacza, że produkcja kawy raczej nie będzie istotnie zagrożona – a przynajmniej nie przez ten czynnik. Nadal bowiem największym źródłem niepewności dotyczącej produkcji kawy pozostaje pandemia, która negatywnie wpływa na liczbę rąk do pracy na plantacjach kawy.



Mimo ostatnich zwyżek, notowania kawy ogólnie w ostatnich latach pozostawały pod presją podaży. Nawracająca na ten rynek nadwyżka surowca skutecznie powstrzymuje notowania przed większymi wzrostami, pozostawiając jedynie pole do pojawiania się od czasu do czasu wzrostowych krótkoterminowych ruchów.