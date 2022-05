Wzrosty S&P500 i Nasdaq po trzydniowej przecenie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones spadł o 0,26 proc. S&P500 zyskał 0,25 proc. i wrócił powyżej 4000 pkt. po spadku poniżej tego poziomu na poprzedniej sesji. Nasdaq wzrósł o 1,0 proc.

We wtorek na amerykańskich rynkach akcji panowały zmienne nastroje. Z jednej strony duża przecena z ostatnich trzech sesji zachęcała inwestorów do kupowania, z drugiej zbliżająca się środowa publikacja danych o inflacji oraz tzw. fedspeak skłaniały do ostrożności. Początek sesji zdominował popyt, który jednak dość szybko oddał inicjatywę. Przyczyniła się do tego między innymi Loretta Mester, szefowa Fed w Cleveland, oświadczając iż bank centralny „nie może wykluczyć na zawsze” podwyżki stóp o 75 proc. John Williams, szef Fed w Nowym Jorku mówił z kolei o konieczności pospiesznego podwyższenia w tym roku stóp do „bardziej normalnego” poziomu. Christopher Waller z zarządu Fed przekonywał natomiast, że „silna” gospodarka USA wytrzyma wzrost stóp.