X aktualizuje politykę prywatności. Planuje zbierać dane biometryczne

X, znany wcześniej jako Twitter, postanowił zaktualizować swoją politykę prywatności. Zamierza kolekcjonować nowy rodzaj danych o użytkownikach, w tym biometryczne, o wykształceniu i pracy - przekazał w czwartek Bloomberg.

“Na podstawie zgody użytkownika możemy gromadzić i wykorzystywać jego dane biometryczne w celach związanych z bezpieczeństwem i identyfikacją” - wynika z nowego regulaminu platformy.

X nie zdefiniował co uważa za dane biometryczne, chociaż inne firmy używają tego terminu do opisania danych zbieranych z twarzy, oczu i odcisków palców danej osoby. Nie jest również jasne w jaki sposób firma zamierza gromadzić owe informacje oraz jak będą one wykorzystywane.

“Aplikacja do wszystkiego”

Elon Musk, który kupił Twittera w zeszłym roku, powiedział, że jednym z priorytetów jest pozbycie się z serwisu fałszywych kont i skłonienie większej liczby użytkowników do weryfikacji profili, które zyskają dzięki temu niebieskie znaczniki. Usługa kosztuje 8 USD miesięcznie.

Po aktualizacji polityki Musk ogłosił, że użytkownicy X będą mogli wykonywać połączenia wideo i audio za pośrednictwem platformy bez konieczności udostępniania swojego numeru telefonu. Miliarder zadeklarował, że chce stworzyć “aplikację do wszystkiego”.

X pomoże w znalezieniu pracy?

“Możemy również gromadzić informacje o pracy i edukacji użytkownika (takie jak historia zatrudnienia, edukacji, preferencje dotyczące zatrudnienia, umiejętności i zdolności, aktywność i zaangażowanie w poszukiwaniu pracy itp.), aby polecać potencjalne oferty pracy, udostępniać je potencjalnym pracodawcom, gdy użytkownik szuka zatrudnienia, umożliwiać pracodawcom znalezienie potencjalnych kandydatów i wyświetlać bardziej trafne reklamy” - przekazał X w oświadczeniu.