XXXII FE: Generalskie scenariusze dla bezpiecznego świata

Najbardziej realny scenariusz dla frontu ukraińsko-rosyjskiego to wojna, która się nie kończy, bo żadna strona nie ustąpi, a zarazem nie ma siły, by drugą pokonać.

Forum Ekonomiczne (FE) w drugim roku agresji Rosji na Ukrainę naturalnie rozbudowało tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym wprost militarną. Podsumowaniem tego bloku w ostatnim dniu FE była sesja plenarna „Scenariusze dla bezpiecznego świata”. W skopiowanym do tej relacji tytule dodany został pierwszy człon, albowiem skład dyskutantów zdominowany został przez emerytowanych generałów z trzech państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Dwaj reprezentowali założycielską dwunastkę z 1949 r. – Robert Spalding ze Stanów Zjednoczonych i Vincenzo Camporini z Włoch. Juha Pyykönen to doświadczony wojskowy z Finlandii, najmłodszego członka sojuszu, przyjętego w tym roku. Jedynie głos z Polski, należącej do NATO od 1999 r., należał do cywila, ale doświadczonego analityka poradzieckiego Wschodu – Marka Budzisza. Moderatorem ukierunkowanej militarnie dyskusji był Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Nowa zimna wojna na długo

Główny problem sesji brzmiał: czy obecne przeorientowanie świata w stronę nowej zimnej wojny – która punktowo staje się już pełnoskalowa – jest zjawiskiem trwałym, czy sytuacja jednak wróci przynajmniej do stanu sprzed 24 lutego 2022 r.

Robert Spalding nie miał żadnych wątpliwości – obecna zimna wojna będzie trwała długo, podobnie do pierwszej, która wygasła dopiero z upadkiem Związku Radzieckiego. USA nie koncentrują się strategicznie na konkretnym obszarze świata, chociaż obecnie najważniejszy jest oczywiście front ukraińsko-rosyjski. Paradoksalnie nowa globalna konfrontacja może wspomóc stabilizację wolnego świata, analogicznie jak działo się to podczas pierwszej zimnej wojny. Z perspektywy czasu nie ulega wątpliwości, że po drugiej wojnie światowej zatrzymanie się na gospodarczym planie Marshalla było błędem – demokratyczny świat już wtedy powinien obrać kurs na znacznie głębszą integrację.

Juha Pyykönen scharakteryzował relacje jego pogranicznego kraju z Rosją, niezależnie od jej ustroju. Przypomniał słabo pamiętaną w Europie okoliczność, że Finowie najpierw przez sześć wieków żyli pod butem… szwedzkim, a dopiero potem jeden wiek pod rosyjskim. W epoce Związku Radzieckiego utracili część terytorium w tzw. wojnie zimowej 1939-40, potem zaś woleli utrzymywać wygodną neutralność. Kreml niezależnie od tego, kto na nim panował, kategorycznie wykluczał wejście Finlandii do NATO, z czym zgadzała się także większość Finów – poparcie dla sojuszu wynosiło 20 proc. Atak Rosji na Ukrainę był głośnym budzikiem, poparcie społeczne dla akcesji do NATO szybko skoczyło do nawet 75-80 proc. Podobna zmiana zaszła w Szwecji, która dołączy do sojuszu wkrótce. Horyzont czasowy zakończenia wojny w Ukrainie fiński generał widzi bardzo daleko – dopóki Putin będzie u władzy, agresja się nie zakończy, a i potem nieprędko.

Vincenzo Camporini przekazał refleksje byłego dowódcy włoskiego lotnictwa. Jako państwo odległe od Rosji i nieczujące z jej strony jakiegokolwiek zagrożenia Włochy zawsze były prorosyjskie, w ostatnich latach tę sympatię wzmacniały tłumy zasobnych rosyjskich turystów. Gdy jednak nadeszła godzina próby, rząd włoski stanął twardo po stronie Ukrainy, chociaż Giorgia Meloni jeszcze w czasie kampanii wyborczej bywała dwuznaczna. Wielkim problemem obronnym Włoch jest jednak przeznaczanie na armię kwot znacznie poniżej NATO-wskiego progu solidarnościowego, ustalonego na 2 proc. PKB. Ze względu na jedynie przytłumione prorosyjskie sympatie społeczeństwa Włochy mogą być jednym z pierwszych państw, które będą dążyły do zakończenia wojny za wszelką cenę. Również w bardzo niekorzystnej dla Ukrainy formule zawieszenia broni, sankcjonującej rosyjskie zdobycze terytorialne. Na razie opcja szukania kompromisu bez względu na jego realia raczej nie przejdzie, ale taki stan nie będzie wieczny.

Marek Budzisz dał odpór opiniom, że Polska jest w kwestii Ukrainy wręcz antyrosyjskim jastrzębiem. Stanowisko rządu, wsparte zbiorową opinią większości Polaków, nie jest jastrzębie, lecz po prostu realistyczne, wszystkie państwa graniczące z Rosją czują tak samo. 24 lutego 2022 r. wszystkich ekspertów zaskoczyła skala inwazji, błędnie szacowano, że Rosjanie mają za mało sił, tymczasem na kierunku kijowskim osiągnęli przewagę… 12-krotną. Dlatego Władimir Putin z zasadnym prawdopodobieństwem zakładał szybkie zdobycie Kijowa i obsadzenie wasalnej władzy, wszak zdetronizowany Wiktor Janukowycz już czekał spakowany. Czemu tak się nie stało – dopiero przeanalizują eksperci i historycy wojskowości. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, by Kreml się cofnął, może rozbudować armię nawet do 1,5 mln żołnierzy i będzie wykorzystywał siły zbrojne niekoniecznie do kolejnej wojny, lecz na pewno do wywierania presji. NATO wojskowo jest jednak relatywnie powolne, znacznie łatwiej przychodzą mu deklaracje polityczne, dopiero teraz zaczyna wprowadzać procedury przyspieszające reakcję. Dlatego państwa frontowe, znajdujące się w zupełnie innej sytuacji od komfortowo położonych np. Portugalii czy Luksemburga, muszą przygotowywać się samodzielnie, oczywiście czując za plecami wsparcie solidarnościowego art. 5 traktatu waszyngtońskiego.

Trwa starcie cywilizacyjne

Do polskiego wątku nawiązał Juha Pyykönen, który przypomniał wieloletnią politykę obronną Finlandii z okresu jej neutralności. Doskonale pamiętając wojny ze Związkiem Radzieckim, Finowie samodzielnie rozbudowywali siły zbrojne, dlatego wnieśli do NATO bardzo konkretne militarne wiano. Siła i nowoczesność ich armii przewyższa wojskowy poziom wielu państw ze stażem członkowskim od 1949 r. Poprzednia doktryna obronna była wystarczająca na spokojne czasy, które już nie wrócą, dlatego nastąpił w Finlandii tak radykalny zwrot polityczno-społeczny w kwestii akcesji do sojuszu.

W nieco innym wątku generał Robert Spalding zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony Chin, wciąż niedocenianych w Europie wystraszonej obecnie losem Ukrainy. Chińczycy pierwsi zorientowali się, że media globalne – tradycyjne i społecznościowe – bardzo pomagają im prowadzić wojnę o generalną hegemonię na świecie. Do siebie ściągają z Zachodu technologie, ale całkowicie blokują ideologie. Stworzyli specyficzną ścianę ognioodporną, dlatego Zachód musi zlikwidować chiński dostęp do naszych obywateli. Inaczej wielu młodych w NATO i innych państwach demokratycznych uwierzy w narrację Pekinu i się jej podda. To front zdecydowanie bardziej schowany niż relacjonowany codziennie w telewizjach pełnoskalowy ukraiński – ale cywilizacyjna, gospodarcza i także militarna ofensywa na Zachód już dawno się rozpoczęła.