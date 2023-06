Yellen: gospodarka USA jest silna, ale w niektórych obszarach wciąż spowalnia

- Wydatki konsumentów nadal rosną całkiem mocno, ale wciąż widać obszary gospodarki, w których następuje spowolnienie – powiedziała Yellen, która w przeszłości była szefową banku centralnego USA. – I to jest wniosek, do którego mogą dojść moi byli koledzy z Fed. Jak mówiłam, najważniejsze jest obniżenie inflacji. To ma priorytet – dodała.

Janet Yellen, fot. Bloomberg

Yellen uważa, że proces obniżania inflacji do celu banku centralnego będzie trwał przez następne dwa lata.

Zapytana o prognozę Jeffrey’a Lackera, szefa Fed w Richmond, według którego stopa procentowa powinna dojść do 6 proc. aby skutecznie obniżyć inflację, Yellen powiedziała jedynie, że jest to decyzja banku centralnego.

Sekretarz skarbu odniosła się także do sytuacji amerykańskiego systemu bankowego. Przyznała, że choć banki mogą mieć kłopoty spowodowane przez rynek nieruchomości komercyjnych, to podkreśliła, że nie ma problemu z płynnością w systemie bankowym i banki powinny poradzić sobie z ewentualnymi napięciami. Przyznała, że jest prawdopodobna dalsza konsolidacja w amerykańskim sektorze bankowym.