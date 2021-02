Yellen: obniżka bezrobocia do poziomu sprzed pandemii miarą sukcesu stymulacji

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała, że uzna iż działania stymulacyjne rządu okazały się sukcesem jeśli uda się szybko wrócić do poziomu bezrobocia sprzed pandemii, pisze Reuters.

Yellen powiedziała, że nie obawia się wzrostu zadłużenia wynikającego z planowanych przez administrację prezydenta Joe Bidena działań stymulacyjnych wartości 1,9 bln USD. Zwróciła uwagę, że dzięki rekordowo niskim stopom procentowym, odsetki płacone przez USA w relacji do PKB są na poziomie z 2007 roku, pisze Reuters.

Janet Yellen, fot. Bloomberg

Yellen dała do zrozumienia, że prezydent Joe Biden preferuje zwiększenie opodatkowania firm i podatku od zysków kapitałowych niż opodatkowanie majątku najbogatszych. Ujawniła, że administracja rozważa zwiększenie CIT do 28 proc. Yellen dała do zrozumienia, że nie jest zwolenniczką emisji obligacji 100-letnich USA, bo jej zdaniem, rynek takich papierów byłby bardzo mały.