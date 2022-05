- Wierzę, że nastąpi silny wzrost w przyszłym roku – powiedziała Yellen. – Fed musi działać umiejętnie i także szczęśliwie ale wierzę, że taka kombinacja jest możliwa – dodała.

Janet Yellen, fot. Bloomberg

Bloomberg przypomina, że wieku ekonomistów spodziewa się recesji w USA po serii podwyżek stóp procentowych przez Fed mających obniżyć rekordową inflację. Yellen uważa jednak, że „miękkie lądowanie” jest wciąż jednak możliwe. Zwróciła uwagę, że choć inflacja jest wysoka, to średnioterminowe oczekiwania inflacyjne są względnie umiarkowane. To oznacza, zdaniem Yellen, że obecna inflacja różni się od tej, z którą walczył na początku lat 80. XX wieku ówczesny szef Fed, Paul Volcker. Ówczesna agresywna polityka monetarna doprowadziła do ostrej recesji gospodarki USA, przypomina Bloomberg.