Janet Yellen, sekretarz amerykańskiego skarbu uważa, że wysoka inflacja utrzyma się w pierwszej połowie przyszłego roku co będzie wyzwaniem dla tamtejszych władz monetarnych. W jej opinii, choć do tej pory nie doszło do podwyżki stóp procentowych, kraj nie traci kontroli nad inflacją.

Janet Yellen, Sekretarz Skarbu USA fot. Al Drago/Bloomberg

Yellen, która w latach 2014-2018 stała na czele Banku Rezerw Federalnych sądzi, że w drugiej połowie 2022 r. presja inflacyjna ulegnie osłabieniu co będzie następstwem poprawy sytuacji z wąskimi gardłami w dostawach, lepszej kondycji na rynku pracy oraz ograniczenia nacisków ze strony czynników związanych z globalną pandemią Covid-19. Nie uważam, byśmy stracili kontrolę nad inflacją. Faktem jest, że przez długie lata nie widzieliśmy tak mocnego wzrostu cen. Kiedy wrócimy w końcu do normalności, silna presja inflacyjna powinna się skończyć – powiedziała Yellen. W opinii bankierki, „absolutnie niezbędne” jest podniesienie pułapu zadłużenia Stanów Zjednoczonych, gdyż konsekwencje potencjalnej niewypłacalności kraju mogą być nieprzewidywalne. Zgodnie z danymi Departamentu Skarbu deficyt za rok fiskalny do września 2021 r. wyniósł 2,77 bln USD spadając ze szczytu na poziomie 3,1 bln USD odnotowanego w poprzednim roku. W relacji do wielkości amerykańskiej gospodarki deficyt zmniejszył swój udział do 12,4 proc. w zakończonym niedawno roku podatkowym z 15 proc. w 2020 r. – największym od II wojny światowej.