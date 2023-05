Z BGK o specjalnych warunkach wsparcia przedsiębiorców

Rozmowa z Mateuszem Olszakiem, dyrektorem programu Rozwój Przedsiębiorczości i dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK.

Zdarzają się przedsiębiorcy, którzy mają wykorzystane limity pomocy de minimis lub starają się o gwarancje na wyższe kwoty i to właśnie oni będą teraz mogli skorzystać z gwarancji InvestEU - Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości i dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK.

W kwietniu odbyło się spotkanie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w formule due diligence, podczas którego BGK zaprezentował możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań dla przedsiębiorców już od stycznia 2024 r. Czy może pan o tym opowiedzieć?

Podczas spotkania EFI sprawdzał, jak funkcjonuje nasza organizacja, jak wyglądają nasze procedury i procesy, czy jesteśmy skuteczni w udzielaniu przedsiębiorstwom gwarancji kredytowych. To był niezbędny etap do tego, by zarząd funduszu zatwierdził BGK jako partnera w dystrybucji gwarancji InvestEU w nowej perspektywie finansowej. Chcemy wprowadzić ten produkt od stycznia 2024 r., tak by wpisał się w nową ofertę gwarancyjną zaplanowaną od przyszłego roku. Oprócz InvestEU zaproponujemy przedsiębiorcom rozwiązania bazujące na środkach unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), np. gwarancje z dopłatą do kapitału i do odsetek. Będzie to jeszcze lepsza wersja obecnie dostępnych gwarancji Biznesmax. Obecnie jest na nie duży popyt, ponieważ zabezpieczają 80 proc. finansowania bankowego, są bezpłatne i oferują dopłatę do oprocentowania kredytu.

Czym gwarancja InvestEU będzie się różnić od tych, które już oferuje – albo zamierza wprowadzić – BGK?

Będzie uzupełnieniem oferty gwarancyjnej de minimis. Obecnie zdarzają się przedsiębiorcy, którzy mają wykorzystane limity pomocy de minimis lub starają się o gwarancje na wyższe kwoty i to właśnie oni będą teraz mogli skorzystać z InvestEU. Poza tym dzięki dostępności środków unijnych dywersyfikujemy źródła finansowania działalności gwarancyjnej. Nowa gwarancja będzie również zabezpieczała 80 proc. wartości kredytu, a opłata prowizyjna z tytułu jej udzielenia będzie symboliczna.

De minimis są za darmo.

Obecnie rozważamy, aby po okresie pandemii powrócić do niższego poziomu zabezpieczenia gwarancjami de minimis – do 60 proc. kapitału kredytu zamiast obecnych 80 proc. – i przywrócić niewysoką opłatę prowizyjną. Dodam, że InvestEU dla mikrofirm oraz gwarancja z programu FENG dla firm innowacyjnych i efektywnych energetycznie będą darmowe.

Jaka pula środków będzie do dyspozycji w InvestEU?

Będzie to przedmiotem negocjacji w najbliższych miesiącach, ale będziemy walczyli o jak najwięcej środków.

Jakie nowe produkty, oprócz wspomnianej gwarancji z EFI, pojawią się w ofercie BGK od nowego roku, a które zostaną zmienione?

Oprócz InvestEU i nowej odsłony Biznesmax będziemy chcieli wprowadzić gwarancje dla rolników i przetwórców w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. To znów będzie nowa i jeszcze lepsza odsłona oferty, którą już mamy, w tym dopłaty do odsetek również dla kredytów inwestycyjnych.

Jakie gwarancje będą dostępne jeszcze do końca tego roku?

Dla przedsiębiorców mamy ich sześć. Gwarancje de minimis stanowią zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Biznesmax także, ale przeznaczone są dla innowacyjnych firm. Dla rolników i przetwórców także mamy gwarancję zabezpieczającą kredyty obrotowe i inwestycyjne. Są też dostępne produkty uruchomione w kryzysie – gwarancje dla dużych i średnich firm na inwestycje i zachowanie płynności oraz gwarancje faktoringowe. Mamy także w ofercie gwarancję leasingową, którą do niedawna prowadziliśmy z EFI, a od stycznia br. finansujemy z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego w formie pomocy de minimis.

Proszę opowiedzieć o każdej z tych gwarancji.

Chcę podkreślić, że zadaniem każdej z nich jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania dłużnego. W ten sposób chcemy wspierać ich rozwój i konkurencyjność, a także zabezpieczyć ich płynność. Sprawdziły się podczas pandemii, sprawdzają się także teraz, gdy mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i wysoką inflacją.

Gwarancje de minimis skierowane są do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały wprowadzone 10 lat temu i od tego czasu skorzystało z nich blisko 250 tys. przedsiębiorstw. Udzieliliśmy gwarancji na ponad 171 mld zł, które zabezpieczyły kredyty w wysokości ponad 263 mld zł. Obecnie ta gwarancja jest bezpłatna i chroni do 80 proc. kapitału. Nadal bardzo łatwo ją pozyskać – wystarczy, że przedsiębiorca złoży o nią wniosek razem z wnioskiem kredytowym. Najczęściej korzystają z nich małe firmy handlowe, usługowe i budowlane.

A Biznesmax?

Biznesmax łączy dotację w formie dopłat do oprocentowania kredytu – 8 proc. w pierwszym i 4 proc. w drugim i trzecim roku – z bezpłatną gwarancją zabezpieczającą 80 proc. kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę obecne oprocentowanie kredytów, to bardzo atrakcyjna oferta. Jednak nie każdy może po nią sięgnąć, gdyż przeznaczona jest dla innowacyjnych firm z sektora MŚP lub realizujących inwestycje z efektem ekologicznym.

Ponieważ rolnicy i przetwórcy nie mogli korzystać z gwarancji de minimis, stworzyliśmy dla nich specjalną ofertę – gwarancję zabezpieczającą kredyty obrotowe i inwestycyjne do 80 proc. i oferującą dopłatę do oprocentowania w wysokości 5 proc. w pierwszym roku. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy chcieli kontynuować ten produkt.

Fundusz Gwarancji Kryzysowych to z kolei rozwiązanie wynikające z nagłego pogorszenia sytuacji, skierowane nie tylko do mikro- i małych, ale także średnich i dużych firm. W wyniku pandemii i wojny w Ukrainie również te ostatnie często traciły dostęp do finansowania. Dlatego w przypadku tego produktu oferujemy gwarancje nawet na 200 mln zł jako zabezpieczenie pojedynczej transakcji. Będą one dostępne najprawdopodobniej tylko do końca tego roku.

Spłata limitów faktoringowych to także produkt, który powstał dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii i wojny. W związku z zatorami płatniczymi wiele firm utraciło płynność. Ta gwarancja zabezpiecza limity faktoringu odwrotnego lub z regresem. Dzięki temu faktorzy wypłacają pieniądze na poczet przyszłych wpływów z wystawionych przez firmę faktur. Bez naszego wsparcia też by to robili, ale na pewno na gorszych dla przedsiębiorców warunkach. Podobnie jest w przypadku kredytów. Blisko połowa przedsiębiorców twierdzi, że w okresie pandemii bez gwarancji nie uzyskałaby finansowania lub byłoby ono na znacznie gorszych warunkach. Obecnie co czwarty złoty bankowych kredytów dla mikro- i małych firm jest zabezpieczony gwarancjami BGK.

A gwarancje dla leasingu?

To kolejny produkt, który powstał w czasie pandemii i kolejny realizowany we współpracy z EFI. Zabezpieczamy nim zarówno klasyczny leasing, jak i pożyczkę leasingową.

Czy gwarancje faktoringowe i leasingowe także się skończą w tym roku?

Wszystko wskazuje na to, że gwarancje faktoringowe będą w ofercie BGK do końca roku. Pracujemy nad tym, by pozyskać środki zarówno krajowe, jak i unijne, by stworzyć produkty skierowane do klientów firm faktoringowych. Więcej szczegółów poznamy w drugiej połowie roku.

Natomiast leasing na stałe wpisał się do oferty gwarancyjnej, o czym postanowiliśmy wspólnie z sektorem leasingowym po tym, jak wygasła nasza umowa z EFI. Obecnie gwarancje leasingowe udzielane są jako pomoc de minimis ze środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak duża jest szkodowość na produktach gwarancyjnych?

Zakładana szkodowość dla programu gwarancji de minimis jest zdecydowanie poniżej zakładanego dla programu progu.

Czy możecie podzielić się danymi potwierdzającymi skuteczność gwarancji?

Poza tym, o czym już wspomniałem, 46 proc. inwestycji prowadzonych ze wsparciem gwarancji miało charakter innowacyjny. 80 proc. odbiorców gwarancji twierdzi, że produkt ten pomógł im przetrwać kryzys. Czyli osiągnęliśmy sukces, bo taki był cel rozwijania systemu gwarancyjnego podczas pandemii. I na zakończenie – 97 proc. przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia, poleciłoby gwarancje innym.

Rozmawiała Beata Tomaszkiewicz