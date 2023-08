Z jakiego finansowania z zewnątrz korzystają firmy

Co czwarty mikroprzedsiębiorca sięgnął w ostatnim roku po wsparcie zewnątrzne, żeby opłacić firmowe wydatki. Dzięki temu mógł kupić towar i uregulować zobowiązania.

Mikroprzedsiębiorcy wciąż mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. U wielu z nich sytuacja jest na tyle trudna, że muszą sięgać po finansowanie zewnętrzne. Jak wynika z badania NFG „Barometr wydatków firmowych”, w ostatnich 12 miesiącach aż 26 proc. najmniejszych przedsiębiorstw zdecydowało się na taki krok. Z tych pieniędzy najczęściej opłacały zakup towaru (29 proc.). Niewiele mniejszy odsetek firm przeznaczał je na spłatę zobowiązań (23 proc.).

Gdzie po pieniądze

Środki własne, leasing, kredyty i pożyczki - to tylko niektóre z dostępnych rodzajów finansowania zewnętrznego. Co najczęściej wybierali mikroprzedsiębiorcy?

Największy odsetek mikrofirm, które decydowały się na finansowanie zewnętrzne, sięgał po pieniądze z prywatnych zasobów (43 proc.). 37 proc. przedsiębiorców skorzystało z kredytu bankowego, a 20 proc. pożyczało pieniądze od rodziny lub znajomych. Z kolei co 10 firma skorzystała z dotacji. Stosunkowo niewielki odsetek przedstawicieli biznesu posiłkował się leasingiem lub faktoringiem (4 proc.).

Wybory mikrofirm dotyczące źródeł finansowania zewnętrznego nie są zaskoczeniem dla ekspertów. Dostrzegają oni zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. Według prognoz Narodowego Banku Polskiego w tym kwartale taka polityka będzie kontynuowana. Dodatkowo instytucje finansowe przewidują dalszy spadek zainteresowania kredytami wśród przedstawicieli sektora MŚP. Z czego to wynika? Przyczyną jest przede wszystkim wysoka cena finansowania, która skutecznie odstrasza firmy od kredytów.

– Prawie co drugi właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, będący w potrzebie, woli sięgnąć głębiej do swojej kieszeni, niż udać się do banku. Mamy więc nie najlepszy czas na kredyt, ale dobry na faktoring. Ta forma finansowania krótkoterminowego, w odróżnieniu od kredytu, nie wymaga podpisywania długookresowych umów, a zapewnia tak niezbędną dziś płynność. Pozyskanie faktoringu dla małych firm jest też dziś często łatwiejsze niż zdobycie finansowania w banku – wyjaśnia Emanuel Nowak, ekspert NFG.

Tam jest najtrudniej

Najwięcej mikrofirm wspierających się finansowaniem zewnętrznym działa na terenie województwa mazowieckiego (29 proc.). Z kolei najmniej – w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (po 7 proc.). Skąd te różnice? Według ekspertów powodem mogą być lokalne warunki gospodarcze, inne regionalne czynniki oraz dostępność finansowania.

– Firmy działające w regionach o większym potencjale gospodarczym i większym zapotrzebowaniu na usługi i produkty mają szersze możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego. Wybór źródła zależy od wielu czynników, takich jak dostępność i warunki oferty, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa czy rodzaj inwestycji. Dużą rolę odgrywa też świadomość finansowa przedsiębiorcy, a także wiedza, jak pozyskać dane wsparcie. Niemniej jednak, niezależnie od branży i lokalizacji, warto gruntownie przeanalizować swoje cele i potrzeby, albowiem decyzja o dofinansowaniu może wiązać się z dodatkowymi kosztami i zobowiązaniami. Z drugiej strony - dobrze wykorzystane finansowanie z zewnątrz może pomóc utrzymać płynność i rozwinąć biznes – radzi Emanuel Nowak.